Принципы госполитики в образовании дополнят инклюзией и обязательным общим средним образованием

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Принципы государственной политики в образовании дополнятся инклюзией и обязательным общим средним образованием. Как рассказал на совещании у главы государства министр образования Игорь Карпенко, соответствующие изменения внесут в Кодекс об образовании, передает корреспондент БЕЛТА.

Игорь Карпенко напомнил, что проект новой редакции кодекса прошел широкое общественное обсуждение и рассмотрен депутатами в первом чтении.

В документе, в частности, корректируются нормы, касающиеся общих вопросов совершенствования системы образования. "Предлагается иное определение самого образования. Его целью становится не только разностороннее развитие личности обучающегося, но и формирование у него компетенций, под которыми понимается способность осуществлять деятельность в соответствии с полученным образованием", - сказал министр.

Принципы государственной политики в сфере образования дополнены инклюзией и обязательностью общего среднего образования. "Инклюзивное образование учитывает индивидуальные особенности каждого обучающегося, а не только учащихся с особенностями психофизического развития, как это было ранее, - пояснил Игорь Карпенко. - Обязательность общего среднего образования де-юре закрепила на практике то, что есть сейчас: все выпускники девятых классов получают общее среднее образование либо в школе, либо в системе профессионально-технического, либо среднего специального образования".

Новацией также является реализация образовательных программ в сетевой форме: это предполагает взаимодействие учреждений образования между собой и другими организациями с использованием их ресурсов и материально-технической базы.-0-