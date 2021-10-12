"Это сродни принятию новой Конституции". У Лукашенко обсуждают корректировку Кодекса об образовании

12 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент Беларуси Александр Лукашенко собрал совещание по обсуждению вопросов законодательного совершенствования национальной системы образования, передает корреспондент БЕЛТА.

Обсудить на уровне главы государства новую редакцию Кодекса об образовании и изменения в правила приема в высшие и средние специальные учебные заведения договорились еще 24 августа на Республиканском педагогическом совете. Проект кодекса был принят депутатами в первом чтении и подготовлен к рассмотрению во втором.

По поручению Президента на совещание приглашены представители национальной системы образования, как теоретики, так и практики, а также эксперты. "Правильно, что здесь присутствуют специалисты из регионов, в том числе из глубинки", - отметил Александр Лукашенко.

Рассмотрение наиболее важных актов законодательства в широком кругу у Президента давно стало традицией. "Корректировка кодекса и правил приема в образовании сродни принятию новой Конституции - только, естественно, в данной сфере. Нам и нашим детям по ним жить, учиться и работать. И главное при этом не навредить", - подчеркнул глава государства.

Александр Лукашенко констатировал, что за последние годы в стране многое сделано в системе образования: создана необходимая законодательная база, обеспечивается стабильное финансирование, обучающимся и педагогам оказывается социальная поддержка.

"И отдачу от этого мы видим. Больших претензий к отрасли нет. Свидетельством того являются укрепление позиций нашей национальной системы образования на международном уровне, рост числа иностранных граждан, изъявляющих желание учиться у нас, победы наших ребят на международных олимпиадах. Белорусских выпускников готовы после вуза забрать к себе многие иностранные компании, и в том числе за рубежом", - заявил Президент.

В то же время глава государства отметил необходимость дальнейшего повышения доступности и качества образовательных услуг.

Планируемые нововведения были подробно осуждены на Республиканском педагогическом совете. Параллельно проводились общественные обсуждения и диалоговые площадки, на которых не только прорабатывались предложенные Министерством образования новеллы, но и фиксировались инициативы от педагогов, родителей, всех заинтересованных.

"Словом, вроде бы объемная работа проведена. Хотелось бы узнать, все ли предложения были учтены в ходе подготовки кодекса и правил приема. Если нет, то почему? Мы понимаем, что мир меняется очень быстро и наша система образования должна так же оперативно подстраиваться под веяние времени", - подчеркнул белорусский лидер.-0-

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