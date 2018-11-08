"Пришло время изменить жизнь и переехать в Минск!" Банковский специалист из Гомеля выиграла квартиру от "Евроопт"

Игра
Впервые сразу две победы в одном туре достались участникам игры досрочно! Внедорожники "Джили Эмгранд" выиграли заместитель директора в частной компании Владимир Сенкевич из Лиды Гродненской области и контролер общественного транспорта из Минска Ольга Трусова. В финале розыгрыша суперприза у этих победителей было сразу 10 игровых кодов из 10, а это значит, что сумма одной из совершенных на минувшей неделе покупок у них составила не менее 100 рублей. Подтвердилось известное правило игры: больше кодов - больше шансов!
Также в 93-м туре удача улыбнулась сразу двум жительницам Бреста - продавцу магазина "Калінка" Любови Войтович и молодой маме Юлии Щербе. Еще одна машина с большим и красивым бантом уехала к ветврачу Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области. Удачу этому счастливчику принесла покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".
У победителей было два дня, чтобы осознать счастье, которое на них свалилось благодаря игре
- Такие приятные эмоции переполняют! То верится, что выиграла квартиру, то не очень, - смеется Наталья Никитина из Гомеля.
Победительница работает ведущим специалистом Беларусбанка. Вечером во вторник, 6 ноября, когда в минской студии фортуна выбирала счастливчиков, Наталья Михайловна пришла в гости к маме на чай. Женщины только сели за стол, стали общаться, как раздался неожиданный звонок. Для сотрудницы банка он действительно был как снег на голову: Наталья Никитина в игре
- Я сама планирую поехать жить в минскую квартиру! А почему нет? - улыбается Наталья Михайловна. - Обстоятельства складываются так, что отделение банка, где работаю, собираются ликвидировать. Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!
У Натальи Никитиной в Гомеле есть "собственное маленькое жилье" - однокомнатная квартира, в которой не развернуться. Просторная квартира от "Евроопт" на улице Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево дарит совершенно другие возможности. Апартаменты позволят чувствовать новой владелице себя комфортно и уютно.
- Пока не видела квартиру, сложно было что-то фантазировать. Зато сейчас знаю, что и куда поставлю, - отмечает Наталья Михайловна.
Сейчас у женщины начнутся приятные хлопоты. Победительница будет выбирать красивые обои, мебель, а после ремонта пригласит родных из Гомеля на новоселье в Минск. Кстати, в микрорайоне Сухарево есть все для потребностей современного горожанина: новая поликлиника, школы, детские сады, банки и, конечно же, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2. До него от дома победительницы - рукой подать.
- Переезжать не страшно! Теперь верю, что удача есть, - признается Наталья Никитина.
"Выигрыш машины - это знак из космоса"
В 93-м туре внедорожник "Джили Эмгранд" Владимир Сенкевич из города Лиды Гродненской области выиграл досрочно. Его победа была очевидной: в финале розыгрыша суперприза все 10 игровых кодов из 10 принадлежали Владимиру. Соперников нет, есть только безоговорочная победа.
- Выигрыш машины - это знак из космоса, это большая редкость, - говорит Владимир Сенкевич, который работает заместителем директора в частной компании.
За покупками в "Евроопт" Владимир ходит давно, но карточку зарегистрировал только месяц назад. Во-первых, дочка-подросток хотела получить ярких Бонстиков. Во-вторых, победителю и его жене часто на кассе другие покупатели предлагали свою карточку, чтобы получить скидку за покупки.
- Еще сказал тогда супруге: "Давай зарегистрируемся, мало ли что на голову свалится", - вспоминает Владимир Сенкевич.
Незадолго до розыгрыша игры
- Думаю, теперь все наши близкие будут закупаться в "Евроопт", - говорит Владимир Сенкевич. - На новом автомобиле будем кататься и радоваться, а когда 15-летняя дочка подрастет - отдадим ей машину, пусть только сдаст на права.
"От радостных эмоций не могла уснуть до 4 утра"
И снова досрочная победа в 93-м туре! У минчанки Ольги Трусовой, которая работает на пенсии контролером общественного транспорта, было 20 кодов, и в финале розыгрыша суперприза на всех 10 позициях были только ее имя и фамилия! Итогом большого шопинга стал большой автомобиль!
- В игре
В семье победительницы заведено: каждые выходные они отправляются с дочкой в "Евроопт", берут продукты на неделю. Обычно в каждом туре у Ольги Трусовой 15-20 кодов.
- Семья большая, покупаем фрукты, молочные продукты, мясо, - объясняет Ольга Сергеевна. - Среди недели забегаю в "Бруснiчку" возле дома.
За страстями в студии "Е-сити" женщина не следила. Так получилось, о победе родные узнали раньше, чем сама Ольга Трусова.
- Сразу стала говорить: "Почему вы меня поздравляете? Это точно правда? Не верится!" - вспоминает со смехом она.
Как лучше распорядиться призом, автомобилем "Джили Эмгранд", в семье решили быстро. Сама Ольга Сергеевна 30 лет отработала водителем троллейбуса, но сейчас по состоянию здоровья авто управлять уже не может, зато права есть у мужа, зятя, дочки, которая буквально два месяца назад их получила.
- Только маленький внук пока без прав, - смеется Ольга Трусова.
У парня есть прекрасный стимул, как только исполнится 18 лет, пойти в автошколу и получить права. Разве можно устоять, глядя на внедорожник "Джили Эмгранд"?
- От радостных эмоций и переполненных чувств не могла уснуть до 4 утра, - вспоминает первый день после победы Ольга Трусова. - Созвонилась с дочкой, оказывается, ей тоже было не до сна. После такой победы игру не бросим, вдруг снова повезет?
"Весь агрогородок поздравил с победой, пока шел на работу"
Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области сам себя называет неэмоциональным человеком. Из равновесия молодого человека не выбила даже победа в игре
- Получил смс от "Евроопт" и подумал: "Ну и хорошо. Теперь будет новый автомобиль", - очень спокойно рассказывает Руслан.
В отличие от Руслана, его жена кричала и плакала от радости, бурные эмоции девушка даже не думала скрывать. Возможно, понимала: красивый внедорожник достанется ей. У мужа прав нет, зато у жены есть!
- Год назад зарегистрировал карточку, ни на что не рассчитывая. Брал "товар удачи", при этом за розыгрышем не следил, - говорит Руслан Гуринов. - Наша семья часто заказывает "Е-доставку", "ГиперМолл". Это очень удобно, цены более низкие, чем в других магазинах.
В этом туре у Руслана Гуринова было 17 кодов, а победу принесла покупка, оформленная через "Е-доставку". Как человек прагматичный, ветврач считал, шансов на победу никаких нет. Учитывая, что в игре
- Пока шел на работу, с победой поздравил весь агрогородок. Люди подходили, обнимали, пожимали руку. Даже те, с кем почти не общался, - отмечает Руслан Гуринов. - Уверен, что после моей победы в "Евроопт" посетителей станет больше раза в два. Это будет как цепная реакция. Увидев, что повезло одному, удачу попробуют испытать и остальные.
К слову, это уже 41-й автомобиль, который перешел во владение счастливых участников игры
"Очень нужна была машина, чтобы ездить к бабушке в деревню"
Победа к Любови Войтович, продавцу магазина "Калінка" из Бреста, пришла прямо на рабочее место. Ее смена еще не закончилась, когда по видеозвонку с ней связался ведущий.
- Если говорить откровенно, надежды на победу никакой не было. Просто делала нужные мне покупки, а "товар удачи" брала на авось, - рассказывает Любовь Николаевна.
Когда игра
- Да и в Бресте люди начали рассказывать, что кто-то из знакомых выиграл приз от "Евроопт", - добавляет Любовь Войтович. - Всегда было впечатление, что когда-нибудь что-то случится и я выиграю.
И седьмое чувство не подвело! Коллеги искренне поздравили Любовь Николаевну и спросили: "Неужели так бывает?"
- А я ответила, что раз показали по телевизору, значит, все правда. Моя мама, кстати, первоначально считала все розыгрышем, только увидев меня в ролике в интернете, позвонила еще раз, уже с поздравлениями, - смеется победительница.
В четверг у Любови Николаевны выходной, она заранее купила билеты на поезд и в компании мужа и мамы приехала в Минск получать внедорожник. В семье есть старенький автомобиль, поэтому новый все ждут с нетерпением.
- Пока права есть только у мужа. Ключевое слово "пока", - отмечает брестчанка. - Раз такое дело, пойду учиться на права, чтобы ездить к бабушке в деревню. И еще в автошколу пойдет наш сын. Он не хотел ездить на старой машине, зато на новой будет кататься с удовольствием!
"Закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине"
От нахлынувших эмоций и новости о победе в игре
- Все на таком позитиве, вы не представляете! - не скрывает своих эмоций Юлия Щерба.
Великолепный "Джили Эмгранд" - отличный повод для бесконечного счастья. В выходные накануне розыгрыша молодая семья зашла за покупками в "Евроопт", купила продукты на 70 рублей, а "товаром удачи" стали чипсы.
- В победу до конца не верилось, пока не увидела машину собственными глазами. Права есть и у меня, и у супруга. С победой закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине. Теперь мы с малышами тоже будем мобильными, - смеется Юлия Щерба.
Уже традиционно в туре были разыграны не только квартира в Минске и пять внедорожников, но и более 20 тысяч денежных призов.
Следующая квартира в Минске может стать вашей!
Время на раздумья нет - стартовал 94-й тур игры
Правила игры простые и понятные. Совершайте покупки с 5 по 11 ноября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.
Победители будут определены 13 ноября в студии игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской. И кто сказал, что 13 - это несчастливое число? Очень даже удачный день выйдет: будут разыграны столичная квартира, пятерка внедорожников и деньги. Не упустите свой шанс!
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