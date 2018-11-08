Мобильная версия
ПогодаПогода
КурсыКурсы
ГороскопГороскоп
ТВ-гидТВ-гид
ФотохроникаФотохроника
ПРОЕКТЫ
ГОСОРГАНЫ
Новости Беларуси
8 ноября 2018, Чт
+5°C
Сплошная облачность EUR 2.425
USD 2.1219
RUB 3.2034
Главное
Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ
Президент
Снопков подчеркнул фундаментальное значение импортного Экспо в Шанхае
В мире
Правительство рассчитывает, что реформа ВТО не повлияет на процесс вступления в нее Беларуси
Экономика
"Пришло время изменить жизнь и переехать в Минск!" Банковский специалист из Гомеля выиграла квартиру от "Евроопт"
Общество
"Минск Мир": ноябрьская акция в жилом квартале "Эмиратс Люкс"!
Общество
Официальный сайт Республики Беларусь
Лента новостей
Беларусь подписала в Шанхае контракты на поставку нефтехимической продукции более чем на $13 млн
15:26 Экономика
Цибульский: для проведения этапа Кубка мира в "Раубичах" проделана серьезная работа
15:18 Спорт
Группа "J:морс" выпустила клип "Крылы" о первой белорусской авиакругосветке
15:12 Калейдоскоп
Канал незаконной миграции пресекли в Брестском районе
15:10 Регионы
БАТЭ и "Челси" определились с цветом формы на матч Лиги Европы в Борисове
15:09 Спорт
"Би-2" и Монеточка представили клип на совместную песню
15:08 Калейдоскоп
Право исповедовать любую религию в Беларуси соблюдается неукоснительно - Гуляко
15:07 Общество
Арендная плата за землю в Минске снижена для творческих мастерских
15:05 Регионы
Велосипедист погиб под колесами фуры в Дятловском районе
15:00 Происшествия
Новый спорткомплекс открыли в детском оздоровительном центре "Світанак" в Пинском районе
14:56 Регионы
Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: 13 человек погибли, 12 ранены
14:37 В мире
Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ
14:30 Президент
Поступления в бюджет Могилевской области в январе-сентябре выросли на 14%
14:13 Регионы
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли несколько человек
14:12 В мире
Мясникович в Париже примет участие в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой
14:07 Политика
Беларусь и Болгария отмечают положительную динамику парламентских связей
14:03 Политика
Евдоченко встретился с представителями ВТО
14:01 Политика
В Гомельском районе из-за тумана столкнулись 2 автомобиля
14:00 Происшествия
"Пришло время изменить жизнь и переехать в Минск!" Банковский специалист из Гомеля выиграла квартиру от "Евроопт"
14:00 Общество
Возле стадиона "Динамо" в Минске 9 ноября на время матча запретят парковку
13:54 Регионы
Все новости
Темы
Саммит ОДКБ в Астане Саммит ОДКБ в Астане
Социальное государство в работе Социальное государство в работе
Ситуация на валютном рынке Ситуация на валютном рынке
Жэньминь Жибао: новости из Китая Жэньминь Жибао: новости из Китая
К 100-летию образования БССР К 100-летию образования БССР
Кастрычнiцкi эканамiчны форум Кастрычнiцкi эканамiчны форум
Все темы
Сайт Президента Беларуси
Портал союзного государства
Исполком СНГ
Национальный правовой интернет-портал
СМИ Беларуси

"Пришло время изменить жизнь и переехать в Минск!" Банковский специалист из Гомеля выиграла квартиру от "Евроопт"

Общество 08.11.2018 | 14:00
Удачным товаром для ведущего специалиста банка Натальи Никитиной из Гомеля стало печенье к чаю!
Удачным товаром для ведущего специалиста банка Натальи Никитиной из Гомеля стало печенье к чаю!

Игра "Удача в придачу!" уже в 93-й раз помогает исполнить заветную мечту. Одни становятся владельцами столичных квартир, другие - великолепных внедорожников. В этот раз суперприз выиграла Наталья Никитина из Гомеля, которая работает ведущим специалистом Беларусбанка.

Впервые сразу две победы в одном туре достались участникам игры досрочно! Внедорожники "Джили Эмгранд" выиграли заместитель директора в частной компании Владимир Сенкевич из Лиды Гродненской области и контролер общественного транспорта из Минска Ольга Трусова. В финале розыгрыша суперприза у этих победителей было сразу 10 игровых кодов из 10, а это значит, что сумма одной из совершенных на минувшей неделе покупок у них составила не менее 100 рублей. Подтвердилось известное правило игры: больше кодов - больше шансов!

Также в 93-м туре удача улыбнулась сразу двум жительницам Бреста - продавцу магазина "Калінка" Любови Войтович и молодой маме Юлии Щербе. Еще одна машина с большим и красивым бантом уехала к ветврачу Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области. Удачу этому счастливчику принесла покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

У победителей было два дня, чтобы осознать счастье, которое на них свалилось благодаря игре "Удача в придачу!". Во вторник имена и фамилии счастливчиков были оглашены на всю страну, а уже в четверг из разных уголков страны они приехали на торжественную церемонию в столичный "Е-сити" на ул.Денисовской, 8. В праздничной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Чтобы ничего не омрачало победу, никакие хлопоты и траты, "Евроопт" уже оплатил налоги за призы.

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 93-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев
Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 93-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Такие приятные эмоции переполняют! То верится, что выиграла квартиру, то не очень, - смеется Наталья Никитина из Гомеля.

Победительница работает ведущим специалистом Беларусбанка. Вечером во вторник, 6 ноября, когда в минской студии фортуна выбирала счастливчиков, Наталья Михайловна пришла в гости к маме на чай. Женщины только сели за стол, стали общаться, как раздался неожиданный звонок. Для сотрудницы банка он действительно был как снег на голову: Наталья Никитина в игре "Удача в придачу!" участвует всего лишь третий раз! На моментальную победу не рассчитывала, зато "товар удачи" не забыла взять и положила в корзинку печенье. Оно и стало судьбоносным для жительницы Гомеля.

Наталья Никитина: "Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!"
Наталья Никитина: "Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!"

- Я сама планирую поехать жить в минскую квартиру! А почему нет? - улыбается Наталья Михайловна. - Обстоятельства складываются так, что отделение банка, где работаю, собираются ликвидировать. Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!

У Натальи Никитиной в Гомеле есть "собственное маленькое жилье" - однокомнатная квартира, в которой не развернуться. Просторная квартира от "Евроопт" на улице Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево дарит совершенно другие возможности. Апартаменты позволят чувствовать новой владелице себя комфортно и уютно.

Вот в такую столичную новостройку вскоре переберется главная счастливица этой недели!
Вот в такую столичную новостройку вскоре переберется главная счастливица этой недели!

- Пока не видела квартиру, сложно было что-то фантазировать. Зато сейчас знаю, что и куда поставлю, - отмечает Наталья Михайловна.

Сейчас у женщины начнутся приятные хлопоты. Победительница будет выбирать красивые обои, мебель, а после ремонта пригласит родных из Гомеля на новоселье в Минск. Кстати, в микрорайоне Сухарево есть все для потребностей современного горожанина: новая поликлиника, школы, детские сады, банки и, конечно же, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2. До него от дома победительницы - рукой подать.

- Переезжать не страшно! Теперь верю, что удача есть, - признается Наталья Никитина.

"Выигрыш машины - это знак из космоса"

В 93-м туре внедорожник "Джили Эмгранд" Владимир Сенкевич из города Лиды Гродненской области выиграл досрочно. Его победа была очевидной: в финале розыгрыша суперприза все 10 игровых кодов из 10 принадлежали Владимиру. Соперников нет, есть только безоговорочная победа.

Заместитель директора частной фирмы Владимир Сенкевич из Лиды на прошлой неделе основательно закупился – и стал владельцем новенькой машины!
Заместитель директора частной фирмы Владимир Сенкевич из Лиды на прошлой неделе основательно закупился – и стал владельцем новенькой машины!

- Выигрыш машины - это знак из космоса, это большая редкость, - говорит Владимир Сенкевич, который работает заместителем директора в частной компании.

За покупками в "Евроопт" Владимир ходит давно, но карточку зарегистрировал только месяц назад. Во-первых, дочка-подросток хотела получить ярких Бонстиков. Во-вторых, победителю и его жене часто на кассе другие покупатели предлагали свою карточку, чтобы получить скидку за покупки.

- Еще сказал тогда супруге: "Давай зарегистрируемся, мало ли что на голову свалится", - вспоминает Владимир Сенкевич.

Незадолго до розыгрыша игры "Удача в придачу!" мужчина вернулся из Вены, где был в командировке, холодильник дома оказался пустым, пришлось идти в "Евроопт" за покупками. Набрал продуктов на неделю и не забыл про "товар удачи" - гречку. Узнав об ошеломительной победе, Владимир и его жена тут же пригласили друзей за праздничный стол.

- Думаю, теперь все наши близкие будут закупаться в "Евроопт", - говорит Владимир Сенкевич. - На новом автомобиле будем кататься и радоваться, а когда 15-летняя дочка подрастет - отдадим ей машину, пусть только сдаст на права.

"От радостных эмоций не могла уснуть до 4 утра"

И снова досрочная победа в 93-м туре! У минчанки Ольги Трусовой, которая работает на пенсии контролером общественного транспорта, было 20 кодов, и в финале розыгрыша суперприза на всех 10 позициях были только ее имя и фамилия! Итогом большого шопинга стал большой автомобиль!

Большой шопинг обеспечил контролеру общественного транспорта Ольге Трусовой из Минска досрочную победу!
Большой шопинг обеспечил контролеру общественного транспорта Ольге Трусовой из Минска досрочную победу!

- В игре "Удача в придачу!" участвую с самого начала, почти три года, потому что всегда хожу в "Евроопт" за покупками. Все это время везло по мелочи, выигрывала сертификаты по 5 рублей, - рассказывает Ольга Сергеевна.

В семье победительницы заведено: каждые выходные они отправляются с дочкой в "Евроопт", берут продукты на неделю. Обычно в каждом туре у Ольги Трусовой 15-20 кодов.

- Семья большая, покупаем фрукты, молочные продукты, мясо, - объясняет Ольга Сергеевна. - Среди недели забегаю в "Бруснiчку" возле дома.

За страстями в студии "Е-сити" женщина не следила. Так получилось, о победе родные узнали раньше, чем сама Ольга Трусова.

- Сразу стала говорить: "Почему вы меня поздравляете? Это точно правда? Не верится!" - вспоминает со смехом она.

Как лучше распорядиться призом, автомобилем "Джили Эмгранд", в семье решили быстро. Сама Ольга Сергеевна 30 лет отработала водителем троллейбуса, но сейчас по состоянию здоровья авто управлять уже не может, зато права есть у мужа, зятя, дочки, которая буквально два месяца назад их получила.

- Только маленький внук пока без прав, - смеется Ольга Трусова.

У парня есть прекрасный стимул, как только исполнится 18 лет, пойти в автошколу и получить права. Разве можно устоять, глядя на внедорожник "Джили Эмгранд"?

- От радостных эмоций и переполненных чувств не могла уснуть до 4 утра, - вспоминает первый день после победы Ольга Трусова. - Созвонилась с дочкой, оказывается, ей тоже было не до сна. После такой победы игру не бросим, вдруг снова повезет?

"Весь агрогородок поздравил с победой, пока шел на работу"

Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области сам себя называет неэмоциональным человеком. Из равновесия молодого человека не выбила даже победа в игре "Удача в придачу!".

Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка стал счастливым обладателем внедорожника благодаря "Е-доставке"
Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка стал счастливым обладателем внедорожника благодаря "Е-доставке"

- Получил смс от "Евроопт" и подумал: "Ну и хорошо. Теперь будет новый автомобиль", - очень спокойно рассказывает Руслан.

В отличие от Руслана, его жена кричала и плакала от радости, бурные эмоции девушка даже не думала скрывать. Возможно, понимала: красивый внедорожник достанется ей. У мужа прав нет, зато у жены есть!

- Год назад зарегистрировал карточку, ни на что не рассчитывая. Брал "товар удачи", при этом за розыгрышем не следил, - говорит Руслан Гуринов. - Наша семья часто заказывает "Е-доставку", "ГиперМолл". Это очень удобно, цены более низкие, чем в других магазинах.

В этом туре у Руслана Гуринова было 17 кодов, а победу принесла покупка, оформленная через "Е-доставку". Как человек прагматичный, ветврач считал, шансов на победу никаких нет. Учитывая, что в игре "Удача в придачу!" участвуют сотни тысяч покупателей, маловероятно, что фортуна выберет его. Ошибался.

- Пока шел на работу, с победой поздравил весь агрогородок. Люди подходили, обнимали, пожимали руку. Даже те, с кем почти не общался, - отмечает Руслан Гуринов. - Уверен, что после моей победы в "Евроопт" посетителей станет больше раза в два. Это будет как цепная реакция. Увидев, что повезло одному, удачу попробуют испытать и остальные.

К слову, это уже 41-й автомобиль, который перешел во владение счастливых участников игры "Удача в придачу!", ставших победителями благодаря покупкам через онлайн-сервисы. Помимо этого в предыдущих турах интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" помогли своим покупателям выиграть шесть квартир в столице!

"Очень нужна была машина, чтобы ездить к бабушке в деревню"

Победа к Любови Войтович, продавцу магазина "Калінка" из Бреста, пришла прямо на рабочее место. Ее смена еще не закончилась, когда по видеозвонку с ней связался ведущий.

Продавца магазина "Калінка" Любовь Войтович из Бреста победа застала прямо на рабочем месте
Продавца магазина "Калінка" Любовь Войтович из Бреста победа застала прямо на рабочем месте

- Если говорить откровенно, надежды на победу никакой не было. Просто делала нужные мне покупки, а "товар удачи" брала на авось, - рассказывает Любовь Николаевна.

Когда игра "Удача в придачу!" только появилась, женщина отнеслась к ней настороженно и с недоверием. Разве могут квартиры, машины и деньги раздавать просто так? Мнение изменилось после того, как счастливчиков стали показывать по телевизору, в СМИ появились первые публикации.

- Да и в Бресте люди начали рассказывать, что кто-то из знакомых выиграл приз от "Евроопт", - добавляет Любовь Войтович. - Всегда было впечатление, что когда-нибудь что-то случится и я выиграю.

И седьмое чувство не подвело! Коллеги искренне поздравили Любовь Николаевну и спросили: "Неужели так бывает?"

- А я ответила, что раз показали по телевизору, значит, все правда. Моя мама, кстати, первоначально считала все розыгрышем, только увидев меня в ролике в интернете, позвонила еще раз, уже с поздравлениями, - смеется победительница.

В четверг у Любови Николаевны выходной, она заранее купила билеты на поезд и в компании мужа и мамы приехала в Минск получать внедорожник. В семье есть старенький автомобиль, поэтому новый все ждут с нетерпением.

- Пока права есть только у мужа. Ключевое слово "пока", - отмечает брестчанка. - Раз такое дело, пойду учиться на права, чтобы ездить к бабушке в деревню. И еще в автошколу пойдет наш сын. Он не хотел ездить на старой машине, зато на новой будет кататься с удовольствием!

"Закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине"

От нахлынувших эмоций и новости о победе в игре "Удача в придачу!" молодая мама Юлия Щерба из Бреста бегала по квартире без остановки. Она не знала, за что схватиться, как остановить дрожь в руках и ногах. Дети тоже были счастливы, хотя до конца всех перемен в семье не осознавали. Раз улыбаются родители, значит, есть причина широко улыбаться и им.

Теперь молодая мама Юлия Щерба из Бреста будет ездить с малышами не на автобусе, а на удобном авто!
Теперь молодая мама Юлия Щерба из Бреста будет ездить с малышами не на автобусе, а на удобном авто!

- Все на таком позитиве, вы не представляете! - не скрывает своих эмоций Юлия Щерба.

Великолепный "Джили Эмгранд" - отличный повод для бесконечного счастья. В выходные накануне розыгрыша молодая семья зашла за покупками в "Евроопт", купила продукты на 70 рублей, а "товаром удачи" стали чипсы.

- В победу до конца не верилось, пока не увидела машину собственными глазами. Права есть и у меня, и у супруга. С победой закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине. Теперь мы с малышами тоже будем мобильными, - смеется Юлия Щерба.

Уже традиционно в туре были разыграны не только квартира в Минске и пять внедорожников, но и более 20 тысяч денежных призов.

Следующая квартира в Минске может стать вашей!

Время на раздумья нет - стартовал 94-й тур игры "Удача в придачу!". Если вы уже покупатель "Евроопта", "Бруснiчкі", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", срочно спешите за покупками. Если пока думаете подключиться к игре или нет, то также торопитесь! Ведь любая покупка может круто изменить вашу жизнь. Кто знает, вдруг следующий раз именно вам торжественно вручат ключи от квартиры или автомобиля.

Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!
Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!

Правила игры простые и понятные. Совершайте покупки с 5 по 11 ноября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Победители будут определены 13 ноября в студии игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской. И кто сказал, что 13 - это несчастливое число? Очень даже удачный день выйдет: будут разыграны столичная квартира, пятерка внедорожников и деньги. Не упустите свой шанс!

Размещение рекламы на БЕЛТА

Присоединяйтесь к нашему каналу telegramm.png и сообществу viber.png
﻿
Теги
конкурс, торговля
Версия для печати
Новости рубрики Общество
К списку
Топ-новости
TB программа
Погода
Минск
Барановичи
Бобруйск
Борисов
Брест
Варшава
Вильнюс
Витебск
Гомель
Гродно
Жлобин
Киев
Лида
Минск
Могилёв
Мозырь
Москва
Орша
Полоцк
Рига
Санкт-Петербург
Солигорск
МЧС предупреждает
Атомная энергетика
Новости компаний
Курсы валют
Нацбанк Лучшие курсы
Покупка Продажа
EUR
2.425 BYN 2.42 BYN 2.426 BYN
USD
2.1219 BYN 2.121 BYN 2.124 BYN
RUB
3.2034 BYN 3.192 BYN 3.204 BYN
Подробнее курсы валют нацбанка Лучшие курсы
ТВ программа
Гороскоп
Овен Телец Близнецы
Рак Лев Дева
Весы Скорпион Стрелец
Козерог Водолей Рыбы
Ежемесячный гороскоп

Видео

Лукашенко не видит необходимости в создании военных баз других государств на территории Беларуси
Все видео

Фотоновости

Новый учебный корпус областного кадетского училища открыли в Могилеве
Все фото

Инфографика

Футбольный клуб БАТЭ в Еврокубках БАТЭ стал первым белорусским клубом, вышедшим в групповые этапы Лиги чемпионов (2008/2009) и Лиги Европы (2009/2010), а также 1/16 финала Лиги Европы (2010/2011).
Вся инфографика
Президент
Александр Лукашенко О геополитике, безопасности и сотрудничестве - Лукашенко встретился с аналитиками из США
Лукашенко принимает участие в саммите ОДКБ
Лукашенко прибыл в Астану для участия в саммите ОДКБ
Политика
Повестку дня саммита ОДКБ обсудили в Астане на высоком уровне
Мясникович в Париже примет участие в мероприятиях к 100-летию окончания Первой мировой
Беларусь и Болгария отмечают положительную динамику парламентских связей
Экономика
Эксперт: МФЦ Minsk World может стать прорывным проектом в деле привлечения инвестиций
Беларусь подписала в Шанхае контракты на поставку нефтехимической продукции более чем на $13 млн
Сформирован единый перечень предприятий железнодорожного машиностроения ЕАЭС
Происшествия
Фото из архива В Гомеле завершено расследование по делу бывшего участника банды Морозова за вымогательство
Велосипедист погиб под колесами фуры в Дятловском районе
В Гомельском районе из-за тумана столкнулись 2 автомобиля
Регионы
Более 200 призывников из Лиды на практике ознакомились с особенностями военной службы
Канал незаконной миграции пресекли в Брестском районе
Арендная плата за землю в Минске снижена для творческих мастерских
Спорт
Фото из архива Спорткомплекс "Раубичи" в 2022 году примет этап КМ по биатлону
Цибульский: для проведения этапа Кубка мира в "Раубичах" проделана серьезная работа
БАТЭ и "Челси" определились с цветом формы на матч Лиги Европы в Борисове
Технологии
Фото из архива В МВД активно внедряют ПО для отслеживания распространителей детской порнографии
Девять самых интересных экспонатов China International Import Expo
Tesla выбрала нового главу совета директоров вместо Илона Маска
Культура
ФОТОРЕПОРТАЖ: Неделя моды в Минске стартовала с Kids' Fashion Day
Гомельский молодежный театр представит премьеру спектакля "Братишки (Bad Boys)"
Международные тьюторы проводят мастер-класс для белорусских кинематографистов
В мире
Фото Reuters Стрельба в пригороде Лос-Анджелеса: 13 человек погибли, 12 ранены
В результате стрельбы в пригороде Лос-Анджелеса погибли несколько человек
Миллиардеру Рыболовлеву предъявили обвинение в коррупции
Калейдоскоп
Кадр из видео Группа "J:морс" выпустила клип "Крылы" о первой белорусской авиакругосветке
"Би-2" и Монеточка представили клип на совместную песню
Суд вынес приговор разбившему звезду Трампа на Аллее славы Голливуда
Газета 7 дней
Традиция внимания и заботы
На проводе – АЭС
Семь брендов БССР
На сайт
Экономика БеларусиЭкономика Беларуси
Екатерина КНЯЗЕВА. Трудовое право совершенствуется
Светлана ВАСИЛЕВСКАЯ. Банкротство как регулятор экономики
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Витаминный допинг
На сайт
Беларуская ДумкаБеларуская Думка
Михаил ОРДА. Мы должны быть вместе
Снежана МИХАЙЛОВСКАЯ. Наука – аграриям в помощь
Не расстались с комсомолом…
На сайт
Вся Беларусь
Государственное устройство
История
Туризм
Культура
Спорт
Спецпроекты
Хроника Победы
Плакаты БелТА
События года.2017
Беларусь-Китай ТОП-50 кадров
Минск и Минчане
Суверенная Беларусь: Эпоха достижений
Парад в День Независимости-2018
Лучшие фото БЕЛТА 2017
Клиентам
Реклама на БЕЛТА
Вход для подписчиков
Продукты и услуги
Медиакит
Разработка сайтов
Мобильная версия
Новостной информер
Агентство
Об агентстве
Контакты
Электронные обращения
Карьера в БелТА
Партнеры
Логотип БелТА
Сообщить о работе сайта
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2018гг. 
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.
Мобильная версия