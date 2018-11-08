"Пришло время изменить жизнь и переехать в Минск!" Банковский специалист из Гомеля выиграла квартиру от "Евроопт"

Игра "Удача в придачу!" уже в 93-й раз помогает исполнить заветную мечту. Одни становятся владельцами столичных квартир, другие - великолепных внедорожников. В этот раз суперприз выиграла Наталья Никитина из Гомеля, которая работает ведущим специалистом Беларусбанка.

Впервые сразу две победы в одном туре достались участникам игры досрочно! Внедорожники "Джили Эмгранд" выиграли заместитель директора в частной компании Владимир Сенкевич из Лиды Гродненской области и контролер общественного транспорта из Минска Ольга Трусова. В финале розыгрыша суперприза у этих победителей было сразу 10 игровых кодов из 10, а это значит, что сумма одной из совершенных на минувшей неделе покупок у них составила не менее 100 рублей. Подтвердилось известное правило игры: больше кодов - больше шансов!

Также в 93-м туре удача улыбнулась сразу двум жительницам Бреста - продавцу магазина "Калінка" Любови Войтович и молодой маме Юлии Щербе. Еще одна машина с большим и красивым бантом уехала к ветврачу Руслану Гуринову из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области. Удачу этому счастливчику принесла покупка в онлайн-гипермаркете "Е-доставка".

У победителей было два дня, чтобы осознать счастье, которое на них свалилось благодаря игре "Удача в придачу!" . Во вторник имена и фамилии счастливчиков были оглашены на всю страну, а уже в четверг из разных уголков страны они приехали на торжественную церемонию в столичный "Е-сити" на ул.Денисовской, 8. В праздничной обстановке им вручили ключи и документы от выигранных автомобилей и квартиры. Чтобы ничего не омрачало победу, никакие хлопоты и траты, "Евроопт" уже оплатил налоги за призы.

Ключи от выигранных автомобилей и квартиры победителям 93-го тура в минском "Е-сити" вручил руководитель пресс-службы "Евроопт" Егор Хрусталев

- Такие приятные эмоции переполняют! То верится, что выиграла квартиру, то не очень, - смеется Наталья Никитина из Гомеля.

Победительница работает ведущим специалистом Беларусбанка. Вечером во вторник, 6 ноября, когда в минской студии фортуна выбирала счастливчиков, Наталья Михайловна пришла в гости к маме на чай. Женщины только сели за стол, стали общаться, как раздался неожиданный звонок. Для сотрудницы банка он действительно был как снег на голову: Наталья Никитина в игре "Удача в придачу!" участвует всего лишь третий раз! На моментальную победу не рассчитывала, зато "товар удачи" не забыла взять и положила в корзинку печенье. Оно и стало судьбоносным для жительницы Гомеля.

Наталья Никитина: "Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!"

- Я сама планирую поехать жить в минскую квартиру! А почему нет? - улыбается Наталья Михайловна. - Обстоятельства складываются так, что отделение банка, где работаю, собираются ликвидировать. Вот и пришло время изменить жизнь, переехать в Минск. Хоть в столице бываю редко, но жить там очень хочу!

У Натальи Никитиной в Гомеле есть "собственное маленькое жилье" - однокомнатная квартира, в которой не развернуться. Просторная квартира от "Евроопт" на улице Академика Карского, 8 в микрорайоне Сухарево дарит совершенно другие возможности. Апартаменты позволят чувствовать новой владелице себя комфортно и уютно.

Вот в такую столичную новостройку вскоре переберется главная счастливица этой недели!

- Пока не видела квартиру, сложно было что-то фантазировать. Зато сейчас знаю, что и куда поставлю, - отмечает Наталья Михайловна.

Сейчас у женщины начнутся приятные хлопоты. Победительница будет выбирать красивые обои, мебель, а после ремонта пригласит родных из Гомеля на новоселье в Минск. Кстати, в микрорайоне Сухарево есть все для потребностей современного горожанина: новая поликлиника, школы, детские сады, банки и, конечно же, гипермаркет "Евроопт" на Монтажников, 2. До него от дома победительницы - рукой подать.

- Переезжать не страшно! Теперь верю, что удача есть, - признается Наталья Никитина.

"Выигрыш машины - это знак из космоса"

В 93-м туре внедорожник "Джили Эмгранд" Владимир Сенкевич из города Лиды Гродненской области выиграл досрочно. Его победа была очевидной: в финале розыгрыша суперприза все 10 игровых кодов из 10 принадлежали Владимиру. Соперников нет, есть только безоговорочная победа.

Заместитель директора частной фирмы Владимир Сенкевич из Лиды на прошлой неделе основательно закупился – и стал владельцем новенькой машины!

- Выигрыш машины - это знак из космоса, это большая редкость, - говорит Владимир Сенкевич, который работает заместителем директора в частной компании.

За покупками в "Евроопт" Владимир ходит давно, но карточку зарегистрировал только месяц назад. Во-первых, дочка-подросток хотела получить ярких Бонстиков. Во-вторых, победителю и его жене часто на кассе другие покупатели предлагали свою карточку, чтобы получить скидку за покупки.

- Еще сказал тогда супруге: "Давай зарегистрируемся, мало ли что на голову свалится", - вспоминает Владимир Сенкевич.

Незадолго до розыгрыша игры "Удача в придачу!" мужчина вернулся из Вены, где был в командировке, холодильник дома оказался пустым, пришлось идти в "Евроопт" за покупками. Набрал продуктов на неделю и не забыл про "товар удачи" - гречку. Узнав об ошеломительной победе, Владимир и его жена тут же пригласили друзей за праздничный стол.

- Думаю, теперь все наши близкие будут закупаться в "Евроопт", - говорит Владимир Сенкевич. - На новом автомобиле будем кататься и радоваться, а когда 15-летняя дочка подрастет - отдадим ей машину, пусть только сдаст на права.

"От радостных эмоций не могла уснуть до 4 утра"

И снова досрочная победа в 93-м туре! У минчанки Ольги Трусовой, которая работает на пенсии контролером общественного транспорта, было 20 кодов, и в финале розыгрыша суперприза на всех 10 позициях были только ее имя и фамилия! Итогом большого шопинга стал большой автомобиль!

Большой шопинг обеспечил контролеру общественного транспорта Ольге Трусовой из Минска досрочную победу!

- В игре "Удача в придачу!" участвую с самого начала, почти три года, потому что всегда хожу в "Евроопт" за покупками. Все это время везло по мелочи, выигрывала сертификаты по 5 рублей, - рассказывает Ольга Сергеевна.

В семье победительницы заведено: каждые выходные они отправляются с дочкой в "Евроопт", берут продукты на неделю. Обычно в каждом туре у Ольги Трусовой 15-20 кодов.

- Семья большая, покупаем фрукты, молочные продукты, мясо, - объясняет Ольга Сергеевна. - Среди недели забегаю в "Бруснiчку" возле дома.

За страстями в студии "Е-сити" женщина не следила. Так получилось, о победе родные узнали раньше, чем сама Ольга Трусова.

- Сразу стала говорить: "Почему вы меня поздравляете? Это точно правда? Не верится!" - вспоминает со смехом она.

Как лучше распорядиться призом, автомобилем "Джили Эмгранд", в семье решили быстро. Сама Ольга Сергеевна 30 лет отработала водителем троллейбуса, но сейчас по состоянию здоровья авто управлять уже не может, зато права есть у мужа, зятя, дочки, которая буквально два месяца назад их получила.

- Только маленький внук пока без прав, - смеется Ольга Трусова.

У парня есть прекрасный стимул, как только исполнится 18 лет, пойти в автошколу и получить права. Разве можно устоять, глядя на внедорожник "Джили Эмгранд"?

- От радостных эмоций и переполненных чувств не могла уснуть до 4 утра, - вспоминает первый день после победы Ольга Трусова. - Созвонилась с дочкой, оказывается, ей тоже было не до сна. После такой победы игру не бросим, вдруг снова повезет?

"Весь агрогородок поздравил с победой, пока шел на работу"

Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка Кличевского района Могилевской области сам себя называет неэмоциональным человеком. Из равновесия молодого человека не выбила даже победа в игре "Удача в придачу!" .

Ветврач Руслан Гуринов из агрогородка Ореховка стал счастливым обладателем внедорожника благодаря "Е-доставке"

- Получил смс от "Евроопт" и подумал: "Ну и хорошо. Теперь будет новый автомобиль", - очень спокойно рассказывает Руслан.

В отличие от Руслана, его жена кричала и плакала от радости, бурные эмоции девушка даже не думала скрывать. Возможно, понимала: красивый внедорожник достанется ей. У мужа прав нет, зато у жены есть!

- Год назад зарегистрировал карточку, ни на что не рассчитывая. Брал "товар удачи", при этом за розыгрышем не следил, - говорит Руслан Гуринов. - Наша семья часто заказывает "Е-доставку", "ГиперМолл". Это очень удобно, цены более низкие, чем в других магазинах.

В этом туре у Руслана Гуринова было 17 кодов, а победу принесла покупка, оформленная через "Е-доставку". Как человек прагматичный, ветврач считал, шансов на победу никаких нет. Учитывая, что в игре "Удача в придачу!" участвуют сотни тысяч покупателей, маловероятно, что фортуна выберет его. Ошибался.

- Пока шел на работу, с победой поздравил весь агрогородок. Люди подходили, обнимали, пожимали руку. Даже те, с кем почти не общался, - отмечает Руслан Гуринов. - Уверен, что после моей победы в "Евроопт" посетителей станет больше раза в два. Это будет как цепная реакция. Увидев, что повезло одному, удачу попробуют испытать и остальные.

К слову, это уже 41-й автомобиль, который перешел во владение счастливых участников игры "Удача в придачу!" , ставших победителями благодаря покупкам через онлайн-сервисы. Помимо этого в предыдущих турах интернет-гипермаркеты "Е-доставка" и "ГиперМолл" помогли своим покупателям выиграть шесть квартир в столице!

"Очень нужна была машина, чтобы ездить к бабушке в деревню"

Победа к Любови Войтович, продавцу магазина "Калінка" из Бреста, пришла прямо на рабочее место. Ее смена еще не закончилась, когда по видеозвонку с ней связался ведущий.

Продавца магазина "Калінка" Любовь Войтович из Бреста победа застала прямо на рабочем месте

- Если говорить откровенно, надежды на победу никакой не было. Просто делала нужные мне покупки, а "товар удачи" брала на авось, - рассказывает Любовь Николаевна.

Когда игра "Удача в придачу!" только появилась, женщина отнеслась к ней настороженно и с недоверием. Разве могут квартиры, машины и деньги раздавать просто так? Мнение изменилось после того, как счастливчиков стали показывать по телевизору, в СМИ появились первые публикации.

- Да и в Бресте люди начали рассказывать, что кто-то из знакомых выиграл приз от "Евроопт", - добавляет Любовь Войтович. - Всегда было впечатление, что когда-нибудь что-то случится и я выиграю.

И седьмое чувство не подвело! Коллеги искренне поздравили Любовь Николаевну и спросили: "Неужели так бывает?"

- А я ответила, что раз показали по телевизору, значит, все правда. Моя мама, кстати, первоначально считала все розыгрышем, только увидев меня в ролике в интернете, позвонила еще раз, уже с поздравлениями, - смеется победительница.

В четверг у Любови Николаевны выходной, она заранее купила билеты на поезд и в компании мужа и мамы приехала в Минск получать внедорожник. В семье есть старенький автомобиль, поэтому новый все ждут с нетерпением.

- Пока права есть только у мужа. Ключевое слово "пока", - отмечает брестчанка. - Раз такое дело, пойду учиться на права, чтобы ездить к бабушке в деревню. И еще в автошколу пойдет наш сын. Он не хотел ездить на старой машине, зато на новой будет кататься с удовольствием!

"Закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине"

От нахлынувших эмоций и новости о победе в игре "Удача в придачу!" молодая мама Юлия Щерба из Бреста бегала по квартире без остановки. Она не знала, за что схватиться, как остановить дрожь в руках и ногах. Дети тоже были счастливы, хотя до конца всех перемен в семье не осознавали. Раз улыбаются родители, значит, есть причина широко улыбаться и им.

Теперь молодая мама Юлия Щерба из Бреста будет ездить с малышами не на автобусе, а на удобном авто!

- Все на таком позитиве, вы не представляете! - не скрывает своих эмоций Юлия Щерба.

Великолепный "Джили Эмгранд" - отличный повод для бесконечного счастья. В выходные накануне розыгрыша молодая семья зашла за покупками в "Евроопт", купила продукты на 70 рублей, а "товаром удачи" стали чипсы.

- В победу до конца не верилось, пока не увидела машину собственными глазами. Права есть и у меня, и у супруга. С победой закончились времена, когда с детьми ездила на автобусе, а муж - на машине. Теперь мы с малышами тоже будем мобильными, - смеется Юлия Щерба.

Уже традиционно в туре были разыграны не только квартира в Минске и пять внедорожников, но и более 20 тысяч денежных призов.

Следующая квартира в Минске может стать вашей!

Время на раздумья нет - стартовал 94-й тур игры "Удача в придачу!" . Если вы уже покупатель "Евроопта", "Бруснiчкі", онлайн-гипермаркетов "Е-доставка" и "ГиперМолл", срочно спешите за покупками. Если пока думаете подключиться к игре или нет, то также торопитесь! Ведь любая покупка может круто изменить вашу жизнь. Кто знает, вдруг следующий раз именно вам торжественно вручат ключи от квартиры или автомобиля.

Следующий розыгрыш состоится 13 ноября! Претендовать на квартиру в Минске, автомобили и деньги будут игровые коды, полученные за покупки на этой неделе!

Правила игры простые и понятные. Совершайте покупки с 5 по 11 ноября в магазинах "Евроопт" и "Бруснiчка", интернет-гипермаркетах "Е-доставка" и "ГиперМолл". За каждые 10 рублей в вашем чеке будет начисляться один игровой код. Главное, не забудьте захватить "товар удачи" и при расчете использовать дисконтную карту "Е-плюс" или СТАТУСкарту.

Победители будут определены 13 ноября в студии игры в столичном ТРЦ "Е-сити" на ул. Денисовской. И кто сказал, что 13 - это несчастливое число? Очень даже удачный день выйдет: будут разыграны столичная квартира, пятерка внедорожников и деньги. Не упустите свой шанс!

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