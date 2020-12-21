Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой - Минобороны

21 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывная кампания в Беларуси продлена в связи с эпидобстановкой, сообщает БЕЛТА со ссылкой на консультанта отдела призыва главного организационно-мобилизационного управления Генерального штаба Вооруженных Сил Андрея Мурашова.

Не все призывники успели пройти медицинское освидетельствование: многие лечебные учреждения были перепрофилированы для борьбы с COVID-19, в связи с этим обследования, консультации врачей-специалистов для граждан откладывались и переносились. Этот процесс необходимо завершить, отметил Андрей Мурашов.

Есть и определенное количество граждан, в отношении которых были приняты решения призывных комиссий о призыве, однако они заболели и предоставили в военные комиссариаты листы нетрудоспособности, некоторые находились на самоизоляции, поэтому отправка в войска для них отложилась.

"За эти две недели мы планируем завершить призывные мероприятия и направить в войска граждан, для которых этот процесс по тем или иным причинам затянулся. Общая численность граждан, которые будут призваны на срочную военную службу и службу в резерве, установлена ранее указом №297, она не изменилась", - добавил Андрей Мурашов.

Все мероприятия призыва и отправки будут проходить планово. Прибыв в войска, военнослужащие нового пополнения принесут военную присягу. Срок службы для них будет исчисляться, как и для всех, со дня отправки в войска.

Как сообщалось, Президент Беларуси Александр Лукашенко 18 декабря подписал указ №469, которым корректируется указ №297 от 3 августа 2020 года "Об увольнении в запас и призыве на срочную военную службу, службу в резерве". Согласно документу, сроки призывной кампании и отправки граждан, призванных на срочную военную службу и службу в резерве, к местам прохождения службы продлены до 1 января 2021 года. Это позволит с учетом сложившейся неблагоприятной санитарно-эпидемиологической обстановки обеспечить Вооруженные Силы, другие войска и воинские формирования личным составом из числа нового пополнения в пределах численности, установленной ранее указом №297.-0-