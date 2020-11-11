Призывы к забастовкам врачей возмутительны - Суконко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Призывы к забастовкам врачей возмутительны. Об этом сказал корреспонденту БЕЛТА член Совета Республики Национального собрания, доктор медицинских наук, профессор, заслуженный врач Беларуси Олег Суконко.

"Это недопустимо. Причем здесь больные? В первую очередь нужно выполнять свой профессиональный долг. Вообще мой совет: врачам нужно не в политику лезть, а заниматься профессиональной деятельностью. Свободное время можно потратить за повышение квалификации", - отметил Олег Суконко.

По его мнению, неоказание помощи больным - это не просто неэтично, это связано с нарушением уголовного права. "Руководителям нужно беседовать с каждым, объяснять, что первая задача - помогать людям, - подчеркнул заслуженный врач. - Доктор - нейтральный человек. Если ты занимаешься практической медициной, нечего лезть в политику".

Олег Суконко прокомментировал призывы к неоказанию плановой помощи. "Плановая или экстренная помощь - не имеет в данном случае значения. Нужно исходить из интересов больного. Что, если назначенную плановую операцию отменили? У пациента стресс. А потом накапливается количество операций, создаются очереди", - сказал он.

Заслуженный врач Беларуси подчеркнул, что на любой войне медицинские работники занимали нейтральную позицию.

Сегодня Олег Суконко находится в Могилеве, здесь он возглавляет штаб по борьбе с коронавирусом. По его словам, все, кто входит в этот штаб, занимаются проблемой вплотную. "Нам что, бастовать? Мы людям должны оказывать помощь прежде всего. Нам нельзя по-другому. Призывы к неоказанию помощи возмутительны", - добавил он.-0-