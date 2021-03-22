Призывы в интернете к антигосударственной деятельности должны быть наказуемы - Давыдько

22 марта, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Авторы размещаемых в интернете призывов к антигосударственной деятельности должны нести ответственность. Об этом заявил журналистам во время состоявшегося сегодня в Москве заседания Комиссии Парламентского собрания Союза Беларуси и России по информационной политике ее руководитель, председатель Постоянной комиссии по правам человека, национальным отношениям и средствам массовой информации Палаты представителей Национального собрания Беларуси Геннадий Давыдько, передает корреспондент БЕЛТА.

"Призывать к антигосударственной деятельности на интернет-площадках должно быть наказуемым занятием", - подчеркнул Геннадий Давыдько.

По его мнению, сейчас наибольшие проблемы в информационном пространстве наблюдаются в интернете и в социальных сетях.

"Нам надо привести законодательство в соответствие с мировыми стандартами, - сказал парламентарий. - Когда мы говорим о мировых стандартах, все думают, что это будет определенная "палёгка". Да нет же, наоборот: жесточайшее законодательство и в США, и во многих странах Европы. Наше законодательство в области СМИ хорошее, но выглядит очень мягким по сравнению с западным".

Геннадий Давыдько отметил, что следует обратить внимание и на опыт Китая в области регулирования интернета. Но это не значит, что стоит задача каким-то образом ограничить интернет-присутствие, уточнил он. "Необходимо убрать координационные, агрессивные, террористические мощности, которые присутствуют. Мы в свое время упустили интернет-пространство, сейчас широкими шагами наверстываем упущенное", - добавил парламентарий.-0-