Прямая линия по вопросам охраны труда состоится 26 апреля

22 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Накануне Всемирного дня охраны труда в редакции журнала "Охрана труда и социальная защита" пройдет прямая телефонная линия на тему обеспечения здоровых и безопасных условий для работников организаций, сообщили БЕЛТА в Министерстве труда и социальной защиты.

На вопросы об изменениях в законодательстве об охране труда, организации работы по профилактике производственного травматизма, гарантиях для работников, пострадавших в результате несчастных случаев, и др. ответят специалисты управления охраны и государственной экспертизы условий труда Министерства труда и социальной защиты, а также Департамента государственной инспекции труда.

Прямая линия пройдет 26 апреля с 11.00 до 12.00 по телефону 8 (017) 203-19-97. Предварительные вопросы можно направить на электронную почту редакции info@otsz.by или задать по телефону в будние дни по тому же номеру 8 (017) 203-19-97 с 10.00 до 17.00.-0-