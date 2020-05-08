Проблемные вопросы ЖКХ рассмотрены на совещании в Администрации Президента

8 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проблемные вопросы жилищно-коммунального хозяйства рассмотрены на совещании в Администрации Президента, сообщил БЕЛТА замглавы Администрации Президента Валерий Бельский.
Совещание с участием заместителей главы Администрации Президента Валерия Бельского и Ольги Чуприс, министра жилищно-коммунального хозяйства Александра Терехова состоялось по результатам анализа обращений граждан.
"Критическому анализу подверглась работа службы 115, недостаточно эффективная обратная связь этого сервиса с населением и коммунальными службами. Кроме того, рассмотрены организация реагирования на претензии граждан, развитие дополнительных услуг населению, выполнение заявок в сложившейся эпидемиологической ситуации", - рассказал Валерий Бельский.
На совещании было указано на недостаточное взаимодействие местных органов власти с Министерством жилищно-коммунального хозяйства по организации и регулированию работы предприятий системы.
Также обсуждались возможные пути решения проблем и перспективные направления работы по повышению качества жилищно-коммунальных услуг.
Все эти вопросы поставлены на контроль в Администрации Президента, отметил Валерий Бельский.-0-