Продукция "Коммунарки" подтверждает звание лучшей

Состоявшаяся в Москве крупнейшая в России и Восточной Европе традиционная Международная выставка продуктов питания и напитков "Продэкспо-2021" принесла СОАО "Коммунарка" новые заслуженные награды. Сладкую продукцию одного из самых известных в нашей стране производителей кондитерских изделий высоко оценило строгое профессиональное жюри.

Эта выставка считается крупнейшей в России и Восточной Европе, куда приходят посетители из 115 стран. Всего в "Продэкспо" участвовало более 2660 представителей из 73 стран.

Ведущая кондитерская компания "Коммунарка" уже не первый год принимает участие в "Продэкспо", показывая свои новинки и предлагая посетителям ознакомиться с качественной натуральной продукцией. На выставке от белорусского бренда были представлены новые продукты, которые, судя по полученным наградам, завоюют предпочтения еще не одного покупателя.

Лучшим инновационным продуктом в 2021 году был признан шоколад молочный "Детские истории" с молочной начинкой и злаками. Он был отмечен "Золотой звездой" как лучший инновационный продукт, а также почетным призом "Достижения в импортозамещении". Почетную "Золотую медаль" в рамках конкурса "Лучший продукт – 2021" получили шоколад горький десертный с начинкой "Трюфельный элит" с фундуком и арахисом, шоколад молочный "Детские истории" с молочной начинкой и злаками, глазированные конфеты "Беловежская пуща" с пюре яблочным и тыквенным, клюквенным, яблочным, черничным.

Эти заслуженные награды еще раз доказывают, что "Коммунарка" – ведущий бренд, который изготавливает только качественную, безопасную и натуральную продукцию. А благодаря своему неповторимому яркому вкусу наши белорусские продукты покоряют сердца многих людей по всему миру.

Интересное о продуктах, получивших высокие награды:

Шоколад "Детские истории". Разрабатывая эту серию, специалисты отказались от использования жиров с пальмовым маслом в пользу уникальной комбинации какао-масла и масла ши при производстве кремовой молочной начинки.

Конфеты "Беловежская пуща". Глазированные конфеты в крупном корпусе "Беловежская пуща" с хрустящей вафельной крошкой, толстым слоем ароматного черничного пюре и обжаренного арахиса содержат большое количество пектина, обеспечивая лакомству максимальную пользу! На 100 граммов "Беловежской пущи" приходится 30 граммов натурального фруктово-ягодного пюре, что делает эти конфеты изысканными и неповторимыми.

Шоколад "Трюфельный элит". "Трюфельный элит" с фундуком и арахисом стал продолжением полюбившейся многим линейки шоколада. Продукт отличается нежным тающим вкусом трюфельной начинки и сбалансированной смеси обжаренных лесных орехов и отборного арахиса.

Больше интересной и полезной информации на сайте и в социальных сетях

http://www.kommunarka.by/

https://www.instagram.com/kommunarka.by/?hl=ru

https://www.facebook.com/Kommunarka/

Размещение рекламы на БЕЛТА