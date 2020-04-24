Проект БГПУ "Будущие педагоги - детям" признан одним из лучших по дистанционному обучению

24 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Образовательный онлайн-проект "Будущие педагоги - детям" Белорусского государственного педагогического университета имени Максима Танка включен в список лучших проектов по дистанционному обучению школьников, сообщили БЕЛТА в пресс-службе вуза.

"Международный фонд Aflatoun International подготовил в апреле обзор различных подходов к организации обучения детей в условиях сложившейся эпидемиологической ситуации, связанной с COVID-19. В обзоре также представлены лучшие инновационные подходы к дистанционному обучению детей. Среди них волонтерский образовательный онлайн-проект БГПУ "Будущие педагоги - детям", - рассказали в пресс-службе.

Волонтерский образовательный онлайн-проект БГПУ реализует с 13 апреля. Его суть заключается в том, что студенты старших курсов университета, а также учащиеся педагогических классов проводят онлайн-уроки по учебным предметам для школьников с 1 по 11 класс. Транслируются занятия на официальном YouTube-канале БГПУ. Здесь же размещаются их записи.

Международный фонд Aflatoun International занимается вопросами социального и финансового образования детей и молодежи в возрасте от 3 до 25 лет. Им разработаны образовательные программы, которые реализуются в более чем 100 странах мира. Фонд сотрудничает с 300 партнерскими и правительственными организациями. В 2018 году меморандум о взаимопонимании был подписан с Министерством образования Беларуси. В конце октября 2019 года в развитие этого меморандума ректор БГПУ Александр Жук и генеральный директор фонда Роланд Монаш также подписали меморандум о взаимопонимании.-0-