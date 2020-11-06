Проект госпрограммы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект государственной программы "Дороги Беларуси" на 2021-2025 годы вынесен на общественное обсуждение, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минтранса.

В ведомстве отметили, что целью программы является улучшение транспортно-эксплуатационного состояния автомобильных дорог общего пользования на основе роста инвестиций в транспортную инфраструктуру для удовлетворения потребностей экономики и общества в транспортных связях.

Госпрограмма включает две подпрограммы - "Республиканские автомобильные дороги" и "Местные автомобильные дороги". В Минтрансе пояснили, что основные мероприятия первой подпрограммы будут направлены на реконструкцию республиканских автомобильных дорог, являющихся участками трансъевропейских транспортных коридоров, а также международных маршрутов, в том числе таких как М3 Минск - Витебск, М7/Е28 Минск - Ошмяны - граница Литвы (Каменный Лог), М8/Е95 граница России (Езерище) - Витебск - Гомель - граница Украины (Новая Гута) на участке Орша - Витебск, Р23 Минск - Микашевичи на участке Слуцк - Старобин, Р46 Лепель - Полоцк - граница России (Юховичи) на участке Лепель - Полоцк, Р53 Слобода - Новосады на участке Смолевичи - Борисов. Также планируется реконструировать автодорогу М10 граница России (Селище) - Гомель - Кобрин на участке Речица - Калинковичи.

Кроме того, в планах строительство обхода Могилева, городского поселка Мир, а также городов Полоцк и Витебск.

В 2021-2025 годах будут продолжены работы по внедрению автоматизированной системы мониторинга эксплуатационной надежности мостовых сооружений.

"Новым разделом госпрограммы является "Безопасность дорожного движения", который включает в себя мероприятия по дальнейшему совершенствованию системы обеспечения безопасности дорожного движения. Также документ предусматривает продолжение работы по обеспечению функционирования информационных систем Центра управления движением, электронного сбора платы за проезд по республиканским автодорогам, научно-техническому обеспечению дорожной деятельности, улучшению материально-технической базы организаций дорожного хозяйства", - добавили в пресс-службе.

Что касается второй подпрограммы, то планируется отремонтировать, реконструировать и возвести не менее 7 тыс. км местных автомобильных дорог на основе применения современных ресурсосберегающих технологий.

Организатором общественного обсуждения проекта госпрограммы выступает Министерство транспорта и коммуникаций. Замечания и предложения можно направить с 6 ноября по 6 декабря 2020 года в Минтранс, на электронный адрес zhuchkova.t@mintrans.gov.by. или по телефону +375 17 359 81 66.-0-