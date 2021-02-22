Проект курсанта МЧС будет презентован в финале конкурса "100 идей для Беларуси"

22 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект курсанта Университета гражданской защиты МЧС Михаила Рыжкова "Огнетушитель Full Up" будет презентован в финале республиканского молодежного конкурса "100 идей для Беларуси". Об этом БЕЛТА сообщил официальный представитель Университета гражданской защиты МЧС Андрей Садовский.

Гранд-финал 10-го сезона проекта пройдет в столице. Его участниками станут победители итоговых отборочных туров в областях, городе Минске, а также в Национальной академии наук. Они состоялись еще в декабре прошлого года. 24 февраля в бизнес-холле "Президент-Отеля" развернется интерактивная выставка-презентация авторских разработок финалистов. Во время защиты экспертный совет определит имена абсолютных победителей "100 идей" в десяти номинациях среди учащихся, а также студентов и работающей молодежи (в двух возрастных группах).

Проект курсанта МЧС будет представлен в номинации "Национальная безопасность и обороноспособность, защита от чрезвычайных ситуаций". Разработанный будущим спасателем огнетушитель Full Up имеет конструкцию, которая позволяет эффективно использовать весь огнетушащий порошковый состав. При этом улучшаются такие параметры подачи огнетушащего порошка, как интенсивность и дальность струи. Предлагаемая конструкция огнетушителя повышает эффективность тушения до 70%. Научным руководителем конкурсанта выступил победитель конкурса "100 идей для Беларуси" по итогам 2018 года кандидат технических наук, доцент кафедры процессов горения и взрыва университета МЧС Марк Журов. Поддержать проект курсанта МЧС в онлайн-голосовании можно в официальном Telegram-канале конкурса t.me/stoideasby.

Молодые ученые Университета гражданской защиты МЧС в конкурсе участвуют с момента его старта в 2011 году. За это время они становились дважды обладателями Гран-при конкурса и были признаны лучшими в различных номинациях.

"100 идей для Беларуси" - республиканский конкурс, целью которого является активизация инновационного мышления молодежи, привлечение ее к решению задач социально-экономического развития страны, стимулирование гражданских инициатив для реализации инновационных проектов и научно-технических разработок. Организаторами проекта выступают Белорусский республиканский союз молодежи, Государственный комитет по науке и технологиям Беларуси при поддержке Министерства образования.-0-

Михаил Рыжков. Фото Университета гражданской защиты МЧС