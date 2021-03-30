Проект мероприятий по международному молодежному сотрудничеству рассмотрят на СМИД СНГ

30 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эксперты государств - участников СНГ окончательно согласовали проект плана мероприятий на 2021-2022 годы по реализации стратегии международного молодежного сотрудничества стран СНГ. Дополнительное заседание экспертной группы состоялось 29 марта по видео-конференц-связи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

"Эксперты доработали и согласовали проект плана с учетом поступивших от государств замечаний и предложений. Документ планируется подписать на заседании Совета министров иностранных дел Содружества Независимых Государств, которое пройдет 2 апреля в Москве", - рассказали в пресс-службе.

Стратегия определяет подходы к основным целям, задачам, принципам, направлениям, формам и механизмам развития молодежного сотрудничества в СНГ в новых реалиях. В документе нашли отражение факторы, создающие дополнительные возможности для такого сотрудничества.

В основе стратегии лежит представление о том, что молодежное сотрудничество является важнейшим элементом устойчивого, эффективного социально-экономического развития и научно-технического прогресса каждой из стран СНГ и Содружества в целом, сохранения и углубления партнерских, дружественных отношений между государствами, повышения конкурентоспособности стран в условиях глобализации.

В заседании участвовали представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Узбекистана, МПА СНГ, межгосударственной телерадиокомпании "Мир" и Исполнительного комитета Содружества.-0-