Проект Нацобзора жилищного хозяйства, городского развития и землепользования подготовлен в Беларуси

21 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Подготовлен проект Национального обзора жилищного хозяйства, городского развития и землепользования Беларуси, он будет представлен в октябре текущего года в Женеве. Об этом сообщил заместитель министра архитектуры и строительства Олег Швец на открытии международного семинара "На пути к реализации Повестки дня в области устойчивого развития на период до 2030 года: управление жилищным фондом, энергоэффективность зданий и устойчивое развитие городов", передает корреспондент БЕЛТА.

Национальный обзор разработан совместно с ЕЭК ООН, Программой ООН-Хабитат, международной и национальной группой экспертов при финансовой поддержке России. В нем даны рекомендации правительству по совершенствованию государственной градостроительной, жилищной, земельной политики, модернизации жилищного фонда и другим направлениям.

"Документ касается всех этапов жизненного цикла строительной деятельности - землепользования, арендного жилья, ипотеки, процентных ставок, поддержки малоимущих групп населения, градостроительной политики, энергоэффективности. Комплекс мероприятий отрабатывался большой группой экспертов на протяжении более двух лет. Результаты труда будут представлены в Женеве в октябре, после перевода на английский язык обзор вступит в силу", - отметил Олег Швец.

Всего во время обсуждений поступило 30 предложений, часть из которых уже легли в основу нормативных правовых актов или находятся на рассмотрении в органах госуправления. Международные эксперты высоко оценили проведенную работу. "То, что такой программный документ разработан, - большой прорыв в обществе. Он дает возможность развивать национальное законодательство в соответствии с международным опытом", - добавил замминистра.

Международный обучающий семинар проходит 21-24 мая. Его участники обсуждают лучшие международные практики в области управления жилищным фондом, содержания жилья и управления им, роль частного сектора, развитие умных устойчивых городов, зеленого градостроительства, устойчивой энергетики и энергоэффективности. В том числе в центре внимания находятся проекты, реализованные в Беларуси. Так, в последний день семинара представят пилотные инициативы по умному городу и энергоэффективности в Новогрудском районе Гродненской области.

Семинар организован Министерством архитектуры и строительства в тесном взаимодействии с ПРООН, Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды, МИД Беларуси, Академией управления при Президенте. На заседаниях тематических секций выступят представители Беларуси, России, Эстонии, Армении, Казахстана, Грузии, Украины, Кыргызстана.

25 сентября 2015 года Генеральная ассамблея ООН приняла резолюцию 70/1 "Преобразование нашего мира: Повестка дня в области устойчивого развития на период до 2030 года" (Повестка-2030) и 17 зафиксированных в ней Целей устойчивого развития, что оформило новую ориентированную в будущее концепцию глобального устройства, предусматривающую гармоничное развитие государств и обществ на основе трех взаимосвязанных и взаимообусловленных компонентов: экономики, социальной сферы и экологии. Принятие Повестки-2030 потребовало от всех государств пересмотра и конкретизации национальных программных документов, а также создания механизмов для организации процесса по выполнению ЦУР.

Беларусь выразила приверженность Повестке-2030 и предприняла важные шаги для ее реализации на национальном уровне. В стране сформированы институциональные основы для управления работой в области реализации ЦУР: учрежден пост национального координатора по достижению Целей устойчивого развития, сформирован Совет по устойчивому развитию. При совете созданы региональные группы, организована партнерская группа устойчивого развития (в ее состав вошли представители общественных организаций, деловых и академических кругов). В Национальном собрании образована парламентская группа по ЦУР.

Важным фактором достижения ЦУР является взаимовыгодное глобальное и региональное сотрудничество, обмен знаниями и опытом в сфере инноваций для укрепления потенциала и передачи технологий в целях развития.-0-