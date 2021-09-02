Проект "Пин_код" на "Беларусь 2" запускает марафон путешествий по стране и конкурс для юных блогеров

2 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Молодежный проект "Пин_код" в эфире телеканала "Беларусь 2" к началу нового учебного года запускает марафон путешествий по стране, а также предлагает школьникам и студентам поучаствовать в творческом конкурсе. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

"В сентябре проект совместно с популярной столичной школой юных блогеров и тиктокеров проводит творческий конкурс. Чтобы принять участие в розыгрыше нового смартфона, ребятам предлагают снять небольшой влог о своей школе. Формат и тему ролика авторы выбирают сами - это может быть репортаж с урока или подборка интересных фактов. Главное - оригинально раскрыть свой творческий замысел и выдержать хронометраж до 1 мин. Итоги розыгрыша телеканал "Беларусь 2" подведет в первый день осенних каникул 31 октября - приз получит автор самого креативного влога", - рассказали в пресс-службе.

Кроме того, команда телепроекта запускает челлендж "Пригласи "Пин_код" в гости". "Каждый зритель программы может пригласить в свой родной город или деревню съемочную группу "Беларусь 2". Для этого нужно рассказать о себе и своем населенном пункте на официальной странице "Пин_кода" в Instagram @pin_kod_official, и к авторам самых интересных приглашений команда проекта наведается в гости. Чтобы путешествие по стране стало еще увлекательнее, каждый участник челленжа передаст памятный сувенир следующему - так зрители из разных уголков Беларуси смогут порадовать друг друга приятными сюрпризами", - отметили в Белтелерадиокомпании.

Для верных поклонников проекта есть еще один подарок - возможность стать ведущим "Пин_кода". С 1 октября на полях программы начнется новый реалити-кастинг "Хочу в Пин_код!". Подать заявку на участие смогут школьники и студенты в возрасте от 15 до 23 лет. Требования к потенциальным ведущим - грамотная речь, эрудиция и ответственный подход. По результатам отбора выберут 12 участников, которые пройдут обучение у опытных телеведущих, корреспондентов и редакторов. Еженедельно претенденты будут выполнять задания, связанные с телевизионным производством, а также узнают все тонкости работы в прямом эфире, научатся создавать собственные сюжеты и усовершенствуют технику речи. До финала дойдут только двое участников. Оценивать работы будет профессиональная продюсерская группа канала "Беларусь 2".-0-