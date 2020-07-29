Проект по развитию экотуризма планируют реализовать в Беларуси

29 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект международной технической помощи "Развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту" планируют реализовать в Беларуси. Об этом сообщил сегодня журналистам заместитель начальника главного управления регулирования обращения с отходами, биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Николай Свидинский в пресс-центре БЕЛТА.

"В текущем году будет реализовываться проект международной технической помощи, направленный на развитие экологического туризма для содействия зеленому переходу к инклюзивному и устойчивому росту. Будут решаться задачи популяризации не только природы, животного и растительного мира страны, но и элементов народной культуры и традиций", - сказал Николай Свидинский.

Николай Свидинский во время пресс-конференции

Проект планируют реализовать в сотрудничестве с Березинским биосферным заповедником, заказниками "Озеры", "Красный Бор" и во взаимодействии с Россией. По словам представителя Минприроды, основной задачей будет увеличение посещаемости уникальных уголков природы Беларуси.

Естественные природные экосистемы занимают более половины территории Беларуси. К ним относятся леса, кустарники, естественные луговые территории, болота, реки, озера. Особо охраняемые природные территории занимают 9% площади страны. "Работает схема расширения сети таких территорий, создаются новые. К числу особо охраняемых относятся Березинский биосферный заповедник, четыре национальных парка, заказники республиканского и местного значения, памятники природы. Каждый объект по-своему уникален", - отметил Николай Свидинский.-0-

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В Березинском заповеднике рассказали о влиянии пандемии на туризм В связи с пандемией снизился интерес к посещению музеев, при этом популярным был отдых на открытом воздухе: экологические тропы и маршруты, прогулки на байдарках и велосипедах.