Проект положения о спортивных столицах Содружества согласован на экспертном уровне

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня в штаб-квартире СНГ в Минске прошло заседание экспертной группы по доработке и согласованию проекта положения о межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполнительного комитета СНГ.

В мероприятии, которое проходило с использованием видео-конференц-связи, приняли участие представители Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, России, Таджикистана, Туркменистана, Узбекистана и Исполнительного комитета СНГ.

Открывая заседание, заместитель председателя Исполнительного комитета СНГ Бекетжан Жумаханов отметил, что инициатива реализации межгосударственной программы "Спортивные столицы Содружества" поступила от Министерства спорта Российской Федерации и была положительно воспринята Исполнительным комитетом СНГ. В сентябре проект положения был одобрен и рекомендован Советом по физической культуре и спорту Содружества для подготовки в установленном порядке к рассмотрению Советом министров иностранных дел СНГ.

"Уверен, что данный проект станет ярким продолжением новых идей в спортивной сфере, которые были реализованы в последнее время. Реализация этой инициативы позволит обеспечить эффективное межгосударственное взаимодействие в сфере физической культуры и спорта стран Содружества за счет концентрации внимания к спортивным и гуманитарным мероприятиям города, являющегося спортивной столицей, а также будет способствовать инфраструктурному улучшению городов стран Содружества", - отметил Бекетжан Жумаханов.

В ходе заседания эксперты доработали и согласовали проект положения о межгосударственной программе "Спортивные столицы Содружества". После внутригосударственного согласования документ будет внесен на рассмотрение Совета министров иностранных дел СНГ.

Межгосударственная программа предполагает ежегодную концентрацию спортивных ресурсов государств СНГ в городах, получивших статус "Спортивная столица Содружества", и создание на этой основе яркой, богатой и разнообразной палитры спортивных и гуманитарных мероприятий.

Предполагается, что программа будет реализовываться поочередно в государствах СНГ в порядке русского алфавита названий государств. Для этого будут проводиться национальные процедуры отбора городов на право получения статуса "Спортивная столица Содружества". По их итогам будет выбираться один город, как правило, нестоличный, в качестве кандидата на проведение программы. Исключения будут делаться в год проведения Игр стран СНГ - тогда статус "Спортивная столица Содружества" присваивается городу, принимающему это мероприятие.-0-

Фото пресс-службы Исполнительного комитета СНГ