Проект соглашения о трудовой миграции на территории СНГ обсудят 9 сентября в Минске

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Заседание рабочей группы экспертов по рассмотрению проекта соглашения об организованном наборе и привлечении граждан стран СНГ для временной трудовой деятельности на территории другого государства Содружества состоится 9 сентября в Исполнительном комитете СНГ в Минске. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Исполкома СНГ.

Вопрос об актуальности документа обсуждался на заседании Консультативного совета по труду, миграции и социальной защите населения в сентябре прошлого года. Его инициатором и разработчиком стала российская сторона.

Проект соглашения предусматривает новые направления взаимодействия компетентных органов государств Содружества в части информатизации процесса подбора работы, доиммиграционной подготовки, организованного подбора и трудоустройства мигрантов. "Реализация документа будет способствовать созданию правовых и институциональных условий для воспроизводства, регулирования, обмена и рационального использования рабочей силы в государствах СНГ, а также ее свободному передвижению по территориям стран Содружества с учетом социально-экономических интересов и требований национальных рынков труда каждого государства", - рассказали в пресс-службе.

Заинтересованность в принятии документа высказали как отправляющие, так и принимающие мигрантов государства ввиду актуальности вопросов регулирования трудовой миграции на постсоветском пространстве, новизны предлагаемых в проекте соглашения подходов, необходимости проведения скоординированной политики по привлечению и использованию рабочей силы.-0-