Проект указа об изменениях в правила охоты находится на рассмотрении в правительстве

10 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект указа по внесению изменений и дополнений в правила ведения охотничьего хозяйства и охоты находится на рассмотрении в правительстве, сообщил первый заместитель министра лесного хозяйства Валентин Шатравко во время онлайн-конференции на сайте БЕЛТА.

"Для подготовки новых правил охоты была создана рабочая группа, в которую вошли все заинтересованные, в том числе общественные организации. Все нюансы многократно обсуждались рабочей группой. Затем проект указа был вынесен на общественное обсуждение. На сегодня он согласован со всеми заинтересованными и внесен в правительство", - сказал Валентин Шатравко.

Проект указа предполагает разделение правил на две части: правила охоты и правила ведения охотничьего хозяйства. "Это было сделано для того, чтобы простому охотнику не надо было искать те моменты, которые непосредственно касаются его и которые ему необходимо знать", - пояснил первый замминистра.

В Беларуси большое внимание уделяется развитию инфраструктуры охотничьего хозяйства. "Ежегодно строятся или реконструируются биотехнические или охотхозяйственные сооружения, охотничьи домики и остановочные пункты. В настоящее время в системе Минлесхоза есть 91 охотничий комплекс, отвечающий современным требованиям и обеспечивающий отдых всех желающих", - отметил Валентин Шатравко.-0-

Все материалы конференции можно прочитать по ссылке