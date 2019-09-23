Проект визового соглашения с ЕС предусматривает освобождение инвалидов от консульского сбора - МИД

23 сентября, Минск /Алина Гришкевич - БЕЛТА/. Инвалиды могут быть освобождены от уплаты консульского сбора за выдачу шенгенской визы. Об этом сообщил МИД во время консульского дня в Facebook, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Проектом соглашения об упрощении визового режима со странами ЕС предусматривается освобождение от сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы в отношении инвалидов (вне зависимости от группы инвалидности) и сопровождающих их лиц.

Наряду с этим отмечается, что в проекте соглашения пенсионеры не указаны в качестве отдельной категории граждан, которые освобождаются от уплаты сбора за рассмотрение ходатайства о выдаче визы. Вместе с тем они могут подпадать под другие освобождаемые от сбора категории - близкие родственники граждан Беларуси, легально проживающих на территории государств-членов, либо граждан государств ЕС; лица, представляющие документы, подтверждающие поездки в гуманитарных целях.-0-