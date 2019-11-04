Проект закона "О саморегулируемых организациях" вынесен на общественное обсуждение

4 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Законопроект "О саморегулируемых организациях" вынесен на общественное обсуждение на Правовом форуме Беларуси, сообщает БЕЛТА.

Как отмечается в обосновании к документу, внедрение механизмов саморегулирования предпринимательской и профессиональной деятельности является важным элементом стратегии экономического развития страны. Мировой опыт показывает, что саморегулирование бизнеса может быть эффективной альтернативой государственному вмешательству в экономику, обеспечивая снижение государственных расходов на регулирование, а также большую гибкость и внимание к интересам участников рынка.

Принятие комплексного законодательного акта в отношении предпринимательской и (или) профессиональной деятельности субъектов, объединенных в саморегулируемую организацию, позволит исключить множественность и дублирование норм.

Проект не предусматривает непосредственное введение новых административных процедур для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, а также дополнительные обязанности, запреты и ограничения, расходы для субъектов хозяйствования.

Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме с 4 по 14 ноября.-0-