Проект закона об охране болот в июле поступит в Палату представителей

13 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проект закона об охране и использовании болот (торфяников) в Беларуси планируется в июле внести на рассмотрение в Палату представителей, сообщил сегодня на пресс-конференции заместитель начальника управления биологического и ландшафтного разнообразия Министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды Андрей Кузьмич, передает корреспондент БЕЛТА.
"Продолжается работа над совершенствованием нормативной правовой базы. Разработан проект закона об охране и использовании торфяников. Он широко обсуждался в обществе, согласован с заинтересованными государственными органами и внесен в правительство. Ближайшая задача - внести в июле этого года в Палату представителей", - отметил Андрей Кузьмич.
Документ представляет собой стратегию сохранения и устойчивого использования торфяников. В законопроекте обобщен международный опыт, закреплены полномочия должностных лиц и государственных органов, обозначены права и обязанности землепользователей.
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