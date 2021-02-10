Проект "Зеленые города" помогает Беларуси в реализации Парижского соглашения - ПРООН

ПогодаПогода
КурсыКурсы
Конвертер валютКонвертер валют
ТВ-гид ТВ-гид
ГороскопГороскоп
Фотохроника Фотохроника
ГОСОРГАНЫГОСОРГАНЫ
Президент Беларуси
Совет Министров
Совет Республики
Палата представителей
Конституционный суд
Верховный суд
Комитет государственного контроля
Генеральная прокуратура
Национальный банк
Министерство архитектуры и строительства
Министерство внутренних дел
Министерство ЖКХ
Министерство здравоохранения
Министерство иностранных дел
Министерство информации
Министерство культуры
Министерство лесного хозяйства
Министерство по налогам и сборам
Министерство образования
Министерство обороны
Министерство природных ресурсов
Министерство промышленности
Министерство связи и информатизации
Министерство сельского хозяйства
Министерство спорта и туризма
Министерство антимонопольного регулирования и торговли
Министерство транспорта и коммуникаций
Министерство труда и социальной защиты
Министерство по чрезвычайным ситуациям
Министерство финансов
Министерство экономики
Министерство энергетики
Министерство юстиции
Госкомитет по имуществу
Госкомитет по науке и технологиям
Госкомитет по стандартизации
Госкомитет судебных экспертиз
Государственный пограничный комитет
Государственный таможенный комитет
Национальный статистический комитет
Следственный комитет
Брестский облисполком
Витебский облисполком
Гомельский облисполком
Гродненский облисполком
Минский облисполком
Могилевский облисполком
Минский горисполком
Среда, 10 февраля 2021
Минск Сплошная облачность -12°C
Версия для слабовидящих
Белта +
Новости
16:58 Дорожников и коммунальщиков в Гродненской области привлекли к ответственности за нерасчищенные в срок дороги Регионы
16:54 Беларусь предоставила ENSREG доступ на все объекты БелАЭС - руководитель группы Общество
16:52 Определились призеры второго дня Кубка Беларуси по длинным метаниям Спорт
16:50 Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию Общество
16:40 Резиденты белорусских технопарков за 5 лет увеличили выпуск продукции в 6 раз Экономика
16:40 Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год Экономика
16:39 В Брестской области отмечается рост заболеваемости ОРИ Регионы
16:37 ГАИ призвала водителей не парковаться надолго на проезжей части Регионы
16:34 В Индонезии произошло землетрясение магнитудой 6,2 В мире
16:31 Денежные доходы населения за январь не индексируются - Минтруда Общество
16:28 Савиных: заявление парламентов Литвы и Польши - попытка вмешательства в наши внутренние дела Политика
16:26 В Минске более 80% загрязняющих веществ поступают в атмосферу от выхлопных газов автотранспорта Регионы
16:23 МБРР выделил 650 тыс. евро на модернизацию и капремонт СШ №2 в Городке Регионы
16:21 Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке Общество
16:21 Экспорт цемента через БУТБ в январе вырос в 10 раз Экономика
16:18 Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились - ГУВД Происшествия
16:12 Генпрокуратура направила в РФ просьбу о выдаче обвиняемого в сопротивлении милиционеру Происшествия
16:10 Инфляция в Беларуси в январе составила 1,1% Экономика
16:07 Курсанты МЧС пришли на помощь коммунальным службам столицы в уборке снега Регионы
16:06 Проект "Зеленые города" помогает Беларуси в реализации Парижского соглашения - ПРООН Общество
16:02 Жителя Червеня осудили за поддельное водительское удостоверение Происшествия
15:59 Более 70 новых производств и 11 тыс. рабочих мест - какой эффект дала госпрограмма инновационного развития Экономика
15:57 В Минске в прошлом году выявлено 51 нарушение в области охраны окружающей среды Регионы
15:31 В Кобринском районе группа из четырех человек похищала щебень с предприятия Происшествия
15:29 Ледовая сказка, сердце из орхидей, самоварное шоу - Ботанический сад приглашает на День влюбленных Афиша
15:24 ФОТОФАКТ: Делегаты Могилевской области едут на Всебелорусское народное собрание в Минск Регионы
15:22 Две женщины погибли при пожаре в Березинском районе Происшествия
15:20 Вакцина "Спутник V" может стать "историей глобального успеха" - The Washington Post В мире
15:15 Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" будет представлен участникам ВНС Общество
15:04 В России повысили штрафы за невыполнение законных требований силовиков В мире
Все новости
Все новости
Общество
10 февраля 2021, 16:06

Проект "Зеленые города" помогает Беларуси в реализации Парижского соглашения - ПРООН

Фото из архива
Фото из архива

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские города активно используют методическое руководство, разработанное проектом ГЭФ-ПРООН-Минприроды "Зеленые города", в подготовке "Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату". Исполнение таких планов городами - важная часть реализации Парижского соглашения, сообщил БЕЛТА специалист по коммуникациям проекта Руслан Хилькевич.

Проект "Зеленые города" призван прежде всего содействовать малым и средним городам Беларуси в разработке и имплементации стратегических планов по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, переходу к низкоуглеродному развитию.

"План действий по устойчивому энергетическому развитию и климату" (ПДУЭРК) - это разрабатываемый городом единый документ, которому будут следовать все городские ведомства для реализации взятых обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. ПДУЭРК реализуется в тесном партнерстве местного исполнительного комитета, экономических субъектов города, местных сообществ.

"Цель методического руководства, разработанного проектом "Зеленые города", - помочь городским администрациям заполнить разделы шаблона ПДУЭРК. Указанный шаблон также разработан экспертами проекта и позволяет мэриям упростить процесс подготовки ПДУЭРК по единому формату, автоматизировать расчет необходимых показателей, оценить требуемые капитальные затраты в инфраструктуру и идентифицировать приоритетные проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов. Руководство является пошаговой инструкцией к указанному шаблону, - пояснил Руслан Хилькевич. - К настоящему времени шаблоном и методическим руководством уже воспользовалось 30 белорусских муниципалитетов, что говорит о востребованности данного инструмента".

В 2015 году около 200 стран приняли Парижское соглашение - документ, призывающий весь мир участвовать в борьбе с изменением климата. Для этого надо не допустить роста глобальной средней температуры более чем на 2 градуса за счет сокращения выбросов парниковых газов. В настоящее время 168 стран, в том числе Беларусь, ратифицировали Парижское соглашение.

В нашей республике 53 города присоединились к инициативе Европейской комиссии "Соглашение мэров по климату и энергии", вовлекающей местные органы власти в обеспечение энергетической и экологической устойчивости. Городские администрации обязуются сократить выбросы СО2 по крайней мере на 30% к 2030 году. План мероприятий включает меры в области устойчивой мобильности, землепользования, модернизации зданий, внедрения возобновляемых источников энергии, продвижения государственных зеленых закупок и энергоэффективных моделей поведения горожанами.

Проект "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.-0-

Подписывайтесь на нас в
Яндекс.Дзен, Telegram и Viber!
Теги
альтернативная энергетика климат ООН энергетика
Подписка на новости БелТА
Новости рубрики Общество
Фото из архива Беларусь предоставила ENSREG доступ на все объекты БелАЭС - руководитель группы
Фото из архива Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию
Фото из архива Денежные доходы населения за январь не индексируются - Минтруда
Фото из архива Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке
Фото из архива Проект БРСМ "100 идей для Беларуси" будет представлен участникам ВНС
Фото из архива Мингорисполком и облисполкомы проведут 13 февраля прямые телефонные линии
Главное
Фото из архива Минск готовится к VI Всебелорусскому народному собранию
За сутки в Беларуси зарегистрированы 1799 пациентов с COVID-19, выписаны 2014
МВД: накануне ВНС приняты все необходимые меры по обеспечению общественной безопасности
Квартира в "Валенсии" всего за 1999 за метр! В комплексе Minsk World стартуют продажи в новостройке
Топ-новости
Биотехнологии, электротранспорт, умные города - какие инновации планируют развивать в пятилетке
Беларусь предоставила ENSREG доступ на все объекты БелАЭС - руководитель группы
Вольфович и Зась обсудили участие Беларуси в деятельности ОДКБ
Правительство расширило список организаций, которые могут доставлять лекарства
Белорусам важно продолжить основанный на национальных интересах курс развития - мнение
Итоги работы ОАО "Белагропромбанк" за 2020 год
Савиных: заявление парламентов Литвы и Польши - попытка вмешательства в наши внутренние дела
Реабилитацию после ковидной пневмонии можно пройти в 75 белорусских здравницах
Сообщения о минировании зданий в Минске не подтвердились - ГУВД
МИД РФ: против Беларуси и России развязана информационная война с целью внести раздор между союзниками
На МТЗ растет доля инновационной продукции
"Вышэйшая школа" выпустила более 40 пособий по подготовке кадров для БелАЭС
Проект "Зеленые города" помогает Беларуси в реализации Парижского соглашения - ПРООН
Михалюк: ставка на регионы - большой вклад в будущее
Генпрокуратура инициировала корректировку законодательства для исключения лишних трат в госзакупках
Релама
С нами интереснее
гороскоп гороскоп
погода погода
тв программа тв программа
курсы курсы
Темы Все темы
Всебелорусское народное собрание Обращения граждан - обратная связь Социальное государство в работе Национальный тренд - ЭКОЛОГИЯ Репортаж БЕЛТА Белорусская АЭС новейшего поколения 3+
Белорусское телеграфное агентство
Спецпроекты
Экспертная среда Судьбы, сложенные в треугольник Страницы белорусского спорта Партизанская летопись З гонарам у сэрцы Парад в День Независимости-2019 Хроника Победы Традиции суверенной Беларуси Плакаты БелТА Атомная энергетика СтопCOVID
Реклама
Реклама на БЕЛТА
Клиентам
Вход для подписчиков Продукты и услуги Разработка сайтов Новостной информер
Агентство
Об агентстве Контакты Электронные обращения Карьера в БелТА Партнеры Логотип БелТА Сообщить о работе сайта Политика конфиденциальности
RSS ВК facebook twitter odnoklassniki Instagram YouTube Telegram Viber Zen.yandex
Свежие новости Беларуси
БЕЛТА - Новости Беларуси, © Авторское право принадлежит БЕЛТА, 1999-2020гг.
Гиперссылка на источник обязательна. Условия использования материалов.
- размещаются материалы рекламно-информационного характера.