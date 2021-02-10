Проект "Зеленые города" помогает Беларуси в реализации Парижского соглашения - ПРООН

10 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусские города активно используют методическое руководство, разработанное проектом ГЭФ-ПРООН-Минприроды "Зеленые города", в подготовке "Плана действий по устойчивому энергетическому развитию и климату". Исполнение таких планов городами - важная часть реализации Парижского соглашения, сообщил БЕЛТА специалист по коммуникациям проекта Руслан Хилькевич.

Проект "Зеленые города" призван прежде всего содействовать малым и средним городам Беларуси в разработке и имплементации стратегических планов по сокращению выбросов парниковых газов в атмосферу, переходу к низкоуглеродному развитию.

"План действий по устойчивому энергетическому развитию и климату" (ПДУЭРК) - это разрабатываемый городом единый документ, которому будут следовать все городские ведомства для реализации взятых обязательств по сокращению выбросов парниковых газов. ПДУЭРК реализуется в тесном партнерстве местного исполнительного комитета, экономических субъектов города, местных сообществ.

"Цель методического руководства, разработанного проектом "Зеленые города", - помочь городским администрациям заполнить разделы шаблона ПДУЭРК. Указанный шаблон также разработан экспертами проекта и позволяет мэриям упростить процесс подготовки ПДУЭРК по единому формату, автоматизировать расчет необходимых показателей, оценить требуемые капитальные затраты в инфраструктуру и идентифицировать приоритетные проекты, направленные на снижение выбросов парниковых газов. Руководство является пошаговой инструкцией к указанному шаблону, - пояснил Руслан Хилькевич. - К настоящему времени шаблоном и методическим руководством уже воспользовалось 30 белорусских муниципалитетов, что говорит о востребованности данного инструмента".

В 2015 году около 200 стран приняли Парижское соглашение - документ, призывающий весь мир участвовать в борьбе с изменением климата. Для этого надо не допустить роста глобальной средней температуры более чем на 2 градуса за счет сокращения выбросов парниковых газов. В настоящее время 168 стран, в том числе Беларусь, ратифицировали Парижское соглашение.

В нашей республике 53 города присоединились к инициативе Европейской комиссии "Соглашение мэров по климату и энергии", вовлекающей местные органы власти в обеспечение энергетической и экологической устойчивости. Городские администрации обязуются сократить выбросы СО2 по крайней мере на 30% к 2030 году. План мероприятий включает меры в области устойчивой мобильности, землепользования, модернизации зданий, внедрения возобновляемых источников энергии, продвижения государственных зеленых закупок и энергоэффективных моделей поведения горожанами.

Проект "Беларусь: Поддержка зеленого градостроительства в малых и средних городах Беларуси" ("Зеленые города") финансируется Глобальным экологическим фондом и реализуется Программой развития ООН в партнерстве с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды Республики Беларусь.-0-