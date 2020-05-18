Проекты КоАП и ПИКоАП вынесены на общественное обсуждение

18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Проекты Кодекса об административных правонарушениях и Процессуально-исполнительного кодекса об административных правонарушениях вынесены на общественное обсуждение. Свои замечания и предложения можно высказать в специальной теме на Правовом форуме Беларуси с 18 по 27 мая. Такая информация размещена на Национальном правовом интернет-портале, сообщает БЕЛТА.

Структура КоАП скорректирована. Авторы проекта ввели категоризацию правонарушений в зависимости от степени общественной вредности и тяжести последствий. Системно пересмотрены и дифференцированы административные взыскания. Введен институт профилактических мер воздействия, расширен перечень оснований для освобождения от административной ответственности, расширен круг деяний, влекущих ее только по требованию потерпевшего.

Кроме того, из проекта КоАП исключены правовые институты, характерные по своей сути для уголовного, а не административно-деликтного законодательства (соучастие в правонарушении, покушение на правонарушение). Упорядочены сроки наложения административного взыскания, упрощены и четко структурированы условия административной ответственности субъектов хозяйствования. Закреплены экономические стимулы для оперативной уплаты штрафа.

Что касается, проекта ПИКоАП, то структура кодекса также скорректирована, в том числе с учетом определения в самостоятельной главе правил административного процесса в ускоренном порядке. Разработчики определили круг государственных органов и организаций, наделенных правом составлять протоколы и рассматривать дела об административных правонарушениях. Уточнен порядок обжалования действий и решений судьи, должностного лица органа, ведущего административный процесс, не связанных с вынесением окончательного решения по делу. В проекте учтены поступившие от заинтересованных предложения.

Проекты КоАП и ПИКоАП согласуются между собой. Оба кодекса переработаны и унифицированы таким образом, чтобы облегчить их восприятие.

Организатор общественного обсуждения - Национальный центр законодательства и правовых исследований.

Как сообщалось, распоряжением Президента Беларуси от 17 декабря 2019 года №247рп для подготовки комплексных предложений по корректировке Кодекса об административных правонарушениях создана межведомственная экспертная комиссия. В ее состав вошли работники Верховного и Конституционного судов, Генеральной прокуратуры, Комитета государственного контроля, министерств юстиции, внутренних дел, по налогам и сборам, иных ведомств, представители парламента, а также научного сообщества. Руководит комиссией заместитель главы Администрации Президента Ольга Чуприс.-0-