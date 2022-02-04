Профессор МГУ рассказал, почему считает Лукашенко примером для других лидеров

4 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Александр Лукашенко - пример для других лидеров государств, заявил в проекте "В теме" на YouTube-канале БЕЛТА профессор МГУ имени М.В.Ломоносова политолог Андрей Манойло.

"Сейчас тот самый момент, когда время применения политической воли как раз пришло. В этом отношении мне очень понравились действия и заявления Александра Лукашенко, когда решался вопрос, вводить миротворцев ОДКБ или не вводить. Пожалуй, самая решительная позиция была именно у него", - сказал Андрей Манойло.

Политолог подчеркнул: "Он делал заявления смелые и решительные, отважные и, с моей точки зрения, в определенном смысле был даже локомотивом и примером для других лидеров государств. Они смотрели на его решительность, ею заряжались и подпитывались. Поэтому в таком ключе и надо действовать в тех проблемных вопросах и тех ситуациях, которые нам пытаются навязать".-0-