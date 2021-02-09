Профсоюз медиков направил в январе почти Br700 тыс. на борьбу с COVID-19

9 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусским профсоюзом работников здравоохранения в январе направлено почти Br700 тыс. на мероприятия по борьбе с COVID-19, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих средств составили более Br36 тыс., на оказание материальной помощи членам профсоюза - свыше Br657 тыс.

Всего с апреля 2020-го по январь 2021 года на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, отраслевой профсоюз выделил около Br6 млн 938 тыс. На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и иные цели ушло более Br2 млн 653 тыс., на оказание материальной помощи членам профсоюза - около Br4 млн 285 тыс.

По информации технической инспекции труда профсоюза, по состоянию на конец января учреждения здравоохранения располагали достаточным запасом средств индивидуальной защиты - это более 37 млн предметов (маски, перчатки, защитные костюмы и очки, респираторы, бахилы и другие изделия).

Благодаря резервному запасу медработники полностью обеспечиваются средствами защиты и дезинфекции, необходимыми для борьбы с коронавирусной инфекцией. Запасы пополняются без задержек, поставки средств индивидуальной защиты ни разу не были приостановлены.

На сегодня организации системы Минздрава имеют в наличии более 900 тыс. единиц санитарной одежды, 15 млн медицинских одноразовых масок, 178 тыс. защитных очков, 1,4 млн респираторов, около 16 млн медицинских перчаток.-0-