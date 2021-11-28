Профсоюз медиков назначил отличникам медколледжей поощрительные выплаты

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюз медиков назначил учащимся медколледжей стипендии и поощрительные выплаты, сообщили БЕЛТА в Белорусском профсоюзе работников здравоохранения.

Учащиеся Белорусского и Минского медколледжей получили 20 единовременных поощрительных выплат и 20 социальных стипендий. Соответствующие сертификаты на Br400 и Br300 о начислении единовременных выплат от Республиканского и Минского городского комитетов отраслевого профсоюза будущим медикам вручили представители горкома БПРЗ.

Поощрительные выплаты назначены и 11 учащимся медколледжей Минской области. Сертификаты на профсоюзные стипендии будущим медикам торжественно вручил председатель Минского обкома отраслевого профсоюза Александр Дрейчук. По его словам, получение профсоюзных стипендий вдохновляет ребят на достижение новых высот, а также стимулирует и дальше быть лучшими не только в учебе, но и активно участвовать в общественной жизни.

Единовременные выплаты для отличников учебы и активистов профсоюзного движения назначаются ежегодно. По заявлению в профком от членов профсоюза - учащихся медколледжей столицы из малообеспеченных семей, инвалидов детства и других категорий также каждый год назначаются социальные стипендии.-0-