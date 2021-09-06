Профсоюз медиков в I полугодии выделил около Br2 млн матпомощи переболевшим COVID-19

6 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения в первом полугодии выделил около Br1 млн 898 тыс. на матпомощь членам профсоюза, переболевшим COVID-19. Об этом заявили на заседании президиума Республиканского комитета профсоюза, на котором подводились полугодовые итоги выполнения соглашения между Минздравом и БПРЗ на 2019-2021 годы, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Помимо поддержки работников отрасли в виде материальной помощи на оздоровление, значительные суммы были направлены на улучшение условий труда. В частности, около Br228 тыс. потрачено на приобретение дезинфицирующих средств. Почти Br58 тыс. спонсорской помощи Республиканский комитет БПРЗ направил на укрепление материально-технической базы и приобретение средств защиты четырем станциям скорой медицинской помощи, Больнице скорой медицинской помощи Минска, РНПЦ пульмонологии и фтизиатрии и другим организациям здравоохранения.

Кроме того, отраслевой профсоюз систематически проводит мониторинг социально-экономической ситуации в системе здравоохранения и контролирует, как соблюдается законодательство о нормировании и оплате труда.

В частности, за январь - июнь специалисты профсоюзных органов помогли возвратить работникам свыше Br128 тыс. незаконно удержанных либо невыплаченных средств. Аналогичный показатель за прошлый год составил около Br52,4 тыс.-0-