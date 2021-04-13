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Общество
13 апреля 2021, 07:23

Профсоюз медиков в марте выделил около Br489 тыс. помощи в связи с эпидситуацией

Фото из архива
Фото из архива

13 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения направил в марте около Br489 тыс. на мероприятия, связанные с эпидситуацией, сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

На материальную помощь членам профсоюза, которую получил 3931 человек, направлено свыше Br398 тыс., на приобретение СИЗов, дезинфицирующих средств и другие цели - более Br90 тыс.

Из средств республиканского, областных, минского городского комитетов профсоюза поступило более Br119 тыс. Матпомощь членам профсоюза общим размером более Br75 тыс. была оказана 81 человеку.

Из средств первичных профсоюзных организаций на противоэпидемические мероприятия в марте направлено более Br369 тыс. Материальную помощь на общую сумму более Br322 тыс. получили 3850 членов профсоюза.

Активно работают в этом направлении первички, находящиеся на профобслуживании в республиканском комитете отраслевого профсоюза. В частности, первичка Борисовского завода медицинских препаратов в марте 2021 года оказала материальную помощь 59 членам профсоюза. Ее общий размер составил около Br8 тыс. Еще около Br3 тыс. финансовой помощи было направленно на оздоровление работников предприятия.

Значительную поддержку работникам, перенесшим COVID-19, оказали в ушедшем месяце первичные профсоюзные организации учреждений здравоохранения столицы. Материальная помощь 602 работникам составила более Br53 тыс.

С целью компенсации затрат медиков на оздоровление в санаториях ФПБ Гродненская областная организация оказала матпомощь 56 членам профсоюза в размере почти Br22 тыс. А Брестская областная организация профсоюза провела благотворительную акцию, во время которой спонсировалось приобретение респираторов и защитных костюмов для Жабинковского районного центра гигиены и эпидемиологии на сумму Br500.

Всего с апреля 2020 года по 31 марта 2021-го расходы Белорусского профсоюза работников здравоохранения на мероприятия, связанные с эпидситуацией, превысили Br8110 тыс. На приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и другие цели в этот период затрачено более Br2816 тыс., на материальную помощь членам профсоюза - более Br5294 тыс.

Отраслевой профсоюз продолжает защищать трудовые интересы медиков при борьбе с коронавирусом, а также помогать в обеспечении средствами индивидуальной защиты.

Ежедневно действует телефон горячей линии Республиканского комитета БПРЗ по вопросам профилактики инфекции, вызванной COVID-19: +375 (29) 156-85-65. Звонки принимаются в рабочие дни с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 18.00, в выходные - с 9.00 до 13.00 и с 13.30 до 17.00.-0-

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