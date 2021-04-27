Профсоюз работников образования предлагает меры по повышению зарплаты в отрасли

27 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников образования и науки предлагает меры по повышению зарплаты в отрасли, рассказала БЕЛТА председатель профсоюза Татьяна Якубович.

В прошлом году отраслевой профсоюз проводил масштабный мониторинг новой системы оплаты труда работников образования, которая начала действовать с начала 2020 года. Согласно указу Президента №27, при расчете зарплаты работников образования применяются принципиально новые подходы. Значительно увеличена базовая часть заработной платы и скорректированы стимулирующие и компенсирующие выплаты. Также работники получили право на единовременную выплату на оздоровление из расчета 0,5 оклада и материальную помощь в связи с непредвиденными жизненными обстоятельствами в размере 0,3 среднемесячной суммы окладов работников.

"Главная цель этих нововведений в том, чтобы повысить гарантированный размер оплаты труда и упростить всю систему дополнительных выплат. Но поначалу изменения вызывали немало вопросов. Мы обучали специалистов во всех регионах, давали разъяснения в трудовых коллективах. Было немало случаев, когда благодаря вмешательству профсоюза перерассчитывалась неправильно начисленная зарплата, - рассказала Татьяна Якубович. - На протяжении года мы анализировали в целом плюсы и минусы новой системы. И на практике увидели те моменты, которые требовали корректировки".

Так, на сегодня скорректированы подходы при определении размера выплат стимулирующего и компенсирующего характера. Изначально не учитывалась педагогическая нагрузка - возникали ситуации, когда учитель мог работать на полторы ставки, но доплату получал только за одну. Благодаря совместной работе с Министерством образования установлен более справедливый подход.

Кроме того, с 1 января 2022 года повысится единовременная выплата на оздоровление с 0,5 до 1 оклада. Тем не менее сегодня, как отмечают в отраслевом профсоюзе, есть необходимость в улучшении системы оплаты труда. Профсоюз продолжает настаивать на дальнейшем повышении базовой ставки до уровня бюджета прожиточного минимума. Сегодня базовая ставка - Br195. Последние изменения были в январе этого года.

"Нам необходимо продолжить работу совместно с нашими социальными партнерами, направленную на поэтапное достижение показателей по повышению оплаты труда, - отметила председатель Белорусского профсоюза работников образования и науки. - Это предусмотрено Программой деятельности правительства на период до 2025 года".

Номинальная начисленная среднемесячная заработная плата в сфере образования по итогам прошлого года составила Br866,6. Реальная зарплата с учетом индекса потребительских цен возросла на 7,4%.

"Белорусский профсоюз работников образования постоянно взаимодействует по всем приоритетным вопросам с Министерством образования и другими ведомствами. Кроме того, правовые инспекторы и специалисты профсоюза проводят мониторинги динамики и своевременности оплаты труда в учреждениях образования. Специалисты выезжают на места, отслеживают любые возможные нарушения и технические ошибки", - подчеркнула Татьяна Якубович.-0-