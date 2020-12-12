Профсоюз работников здравоохранения направил в ноябре на борьбу с COVID-19 около Br625 тыс.

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников здравоохранения (БПРЗ) на мероприятия по борьбе с COVID-19 направил в ноябре около Br625 тыс. Об этом сообщил председатель Республиканского комитета БПРЗ Вячеслав Шило во время встречи с активом первичной профсоюзной организации РУП "Белмедпрепараты", сообщили БЕЛТА в отраслевом профсоюзе.

Вячеслав Шило уточнил, что расходы на приобретение СИЗов и дезинфицирующих средств составили более Br206 тыс., на оказание материальной помощи членам профсоюза - свыше Br418 тыс.

Всего с апреля по декабрь на мероприятия, связанные с эпидемиологической ситуацией, отраслевой профсоюз направил около Br5 млн 235 тыс. Из них на приобретение средств индивидуальной защиты, дезинфицирующих средств и иные цели - более Br2 млн 497 тыс., на оказание материальной помощи членам профсоюза - около Br2 млн 737 тыс.

Председатель Республиканского комитета подчеркнул, что одна из главных задач отраслевого профсоюза в непростой эпидемиологической ситуации - обезопасить работников учреждений здравоохранения. БПРЗ будет и далее совместно с нанимателями обращать особое внимание на то, чтобы медработники были максимально защищены от COVID-19. Техническая инспекция труда продолжит контролировать своевременность обеспечения работников средствами индивидуальной защиты.

По данным на конец ноября, учреждения здравоохранения Минской области более чем на треть увеличили запас медицинских масок, на 13% - медицинских одноразовых перчаток, на 8% - санитарной одежды. Устойчивая динамика увеличения запаса СИЗов прослеживается в целом по стране, демонстрируя рост на 5-10%. В учреждениях здравоохранения Беларуси в настоящее время в наличии около 820 тыс. единиц санитарной одежды, свыше 550 тыс. защитных костюмов, почти 15,5 млн медицинских одноразовых масок, 170 тыс. защитных очков, почти 1,3 млн респираторов, свыше 16,5 млн перчаток. Увеличено количество медицинских шапочек и бахил.-0-