Профсоюзные организации на оздоровление детей летом выделили более Br2 млн

17 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные организации на проведение летней детской оздоровительной кампании 2019 года выделили более Br2 млн, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов.

"Ежегодно национальный профцентр выделяет денежные средства на оздоровление, организацию летнего отдыха и занятости детей. В 2019 году на проведение летней детской оздоровительной кампании профсоюзные организации страны выделили свыше Br2 млн 83 тыс.", - сообщили в пресс-службе.

В частности, на приобретение и удешевление стоимости детских путевок израсходовано около Br1 млн 962 тыс. Только Федерация профсоюзов в нынешнем году выделила Br150 тыс. на удешевление путевок в загородные оздоровительные лагеря. Это позволило на льготных условиях отдохнуть 2912 детям и подросткам из многодетных, неполных, малообеспеченных семей. Кроме того, на укрепление материально-технической базы ведомственных загородных оздоровительных учреждений направлено более Br78,3 тыс. профсоюзных средств.

Большую работу на местах по подготовке и проведению летней оздоровительной кампании проводят профкомы первичных профсоюзных организаций. Они не только собирают информацию о детях, которые нуждаются в оздоровлении, но и организуют субботники по уборке территорий, ремонту и благоустройству оздоровительных учреждений.

На особом контроле профсоюзов - безопасность пребывания детей в лагерях. Технические инспекторы труда ФПБ проверяют оздоровительные учреждения до начала их сезонной эксплуатации. В мае-июне обследовано 152 стационарных оздоровительных лагеря круглосуточного пребывания и центра, открытых на базе санаторно-оздоровительных организаций. Выданы рекомендации на устранение 672 нарушений законодательства об охране труда. Тщательную проверку проходит оборудование детских игровых и спортивных площадок.

Оздоровлением во время летних каникул учащихся специализированных учебно-спортивных учреждений профсоюзов активно занимается Спортивный клуб ФПБ. В спортивно-оздоровительных лагерях с круглосуточным и дневным пребыванием отдохнули 19 076 учащихся таких учреждений.-0-