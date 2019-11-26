Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября в Беларуси

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные правовые приемы пройдут 28 ноября по всей стране, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Более сотни юристов ФПБ посетят регионы, чтобы оказать квалифицированную правовую помощь гражданам. Они проконсультируют всех желающих по вопросам, связанным с защитой трудовых прав и социально-экономических интересов.

В пресс-службе отметили, что популярность профсоюзных правовых приемов растет, так как человеку не приходится ехать к юристу в областной центр или столицу, он может получить консультацию прямо у себя в городе или на предприятии. Приемы проходят как в районных, городских объединениях профсоюзов, так и непосредственно в организациях на территории районов и городов.

Помимо выездных приемов, Федерация профсоюзов Беларуси постоянно проводит юрконсультации граждан. Можно обратиться по телефону, прийти на личный прием, оставить письменное обращение или электронное - через специальный сервис на интернет-портале ФПБ. Анализ показывает, что большинство обращений касается правовых вопросов, затрагивающих трудовую деятельность (65%). Не менее актуальны аспекты применения жилищного (12%) и пенсионного (10%) законодательства.

С ноября 2017 года профсоюзные правовые приемы проводятся совместно с прокурорскими работниками. Это позволяет более оперативно решать проблемы граждан. Приоритетами сотрудничества двух структур стали соблюдение нанимателями гарантий в области труда, порядка и сроков выдачи заработной платы, а также всех сумм, причитающихся работнику при увольнении.

Только за первое полугодие 2019 года профсоюзные юристы на приемах проконсультировали более 2 тыс. человек, дали разъяснения по трудовым и связанным с ними вопросам. По просьбам работников было подготовлено 388 процессуальных и иных документов, в том числе 305 - в судебные органы, 44 заявления в комиссии по трудовым спорам. При непосредственном участии профсоюзов восстановлены на работе 23 человека. По требованию правовых инспекторов и представителей профсоюзов за шесть месяцев работникам возвращено более Br900 тыс. незаконно удержанных или невыплаченных сумм.-0-