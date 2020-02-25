25 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзные санатории ежегодно принимают около 100 тыс. человек, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.
В системе ФПБ действует 13 санаториев первой и высшей категории. Для всех членов профсоюзов, входящих в состав федерации, а также их несовершеннолетних детей предоставляется 25-процентная скидка на оздоровление в санаториях, а также проживание в гостиницах и на туристко-оздоровительных базах, входящих в систему "Беларустурист".
Профсоюзный туроператор "Беларустурист" популяризирует внутренний туризм среди трудовых коллективов. Разработано около 200 маршрутов по самым живописным местам и достопримечательностям страны. На развитие спортивно-оздоровительного отдыха направлена работа таких объектов собственности ФПБ, как база "Ратомка", спортивно-охотничье хозяйство "Лавники" и комплекс "Нарочанские озера".
Особое внимание ФПБ уделяет спорту. В системе профсоюзов действуют 107 спортшкол, где подготовку по 48 видам проходят около 37 тыс. детей и подростков. Ежегодно в высшее звено подготовки передается более 500 спортсменов-учащихся. Выходцы из профсоюзных спортшкол показывают достойные результаты на соревнованиях международного уровня. Только на II Европейских играх 2019 года в Минске они 36 раз поднимались на пьедестал почета.
Федерация профсоюзов Беларуси - самая массовая общественная организация страны, включающая более 4 млн человек. Действует свыше 21 тыс. первичных профсоюзных организаций, 137 районных, городских объединений, 6 областных и Минское городское объединения, 15 отраслевых профсоюзов.-0-