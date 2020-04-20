Профсоюзы инициируют дополнительные меры для защиты работников от COVID-19

20 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы вместе с нанимателями принимают меры по недопущению распространения короновируса среди работников предприятий и организаций, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Усилен контроль за соблюдением гигиенических норм на предприятиях и в организациях, проводится работа по корректировке режима их работы для исключения массового скопления людей. При этом особое внимание уделяется защите работников так называемой группы риска, в том числе беременных женщин.

"Например, профком ОАО "Белшина" инициировал изменения в коллективный договор. И теперь беременные женщины вне зависимости от того, работают они во вредных условиях или нет, по желанию могут уйти в социальный отпуск с сохранением среднего заработка, - рассказали в пресс-службе ФПБ. - На ряде предприятий приняты решения о предоставлении вне графика трудовых отпусков людям старшего возраста".

Так, в УП "Виток", где трудятся люди с ограниченными возможностями, более 30 работников из группы риска отправили в оплачиваемые отпуска. В УП "Минсккоммунтеплосеть" работникам старше 50 лет также предложили взять оплачиваемый трудовой отпуск.

Кроме того, профкомы ряда предприятий выступили с предложениями организовать доставку сотрудников к месту работы транспортом нанимателя. Например, по Брестской области такие решения приняты во многих организациях, которые относятся к строительной отрасли, - КУП "Брестжилстрой", ОАО "Березастройматериалы", РУПП "Гранит" и др.

Большая работа проводится и по организации питания на рабочих местах. На некоторых предприятиях изменены графики рабочего времени и обедов, чтобы не допускать массового скопления работников. А в отдельных организациях приняты решения о доставке горячего питания в отдельных ланч-боксах или приготовлении обедов на вынос в столовых предприятий.-0-