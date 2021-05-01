Профсоюзы консолидированно выступили против возобновления санкций США

1 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы выразили солидарную позицию против возобновления санкций США. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

15 отраслевых профсоюзов, входящих в состав Федерации профсоюзов Беларуси, выступили с требованием отменить незаконные экономические санкции в отношении белорусских предприятий. Профсоюзы заявляют о недопустимости таких неправомерных решений, которые нарушают трудовые права белорусов и могут лишить людей рабочих мест и заработной платы.

"Мы, профсоюзы Беларуси и представители трудовых коллективов, выступаем категорически против возобновления санкций США в отношении предприятий нефтехимического комплекса нашей страны, - говорится в обращении профсоюзов Беларуси к Соединенным Штатам Америки в связи с возобновлением экономических санкций в отношении белорусских предприятий. - Эти меры - не что иное, как экономическая агрессия и шантаж. Под видом мнимых благих целей политиками приняты решения, которые противоречат международному праву и, по сути, направлены на подрыв экономики суверенного государства.

Американские чиновники намеренно закрывают глаза на то, что эти меры могут оставить людей без работы и заработной платы. И поставить под угрозу выполнение нашим государством социальных обязательств".

Профсоюзы отмечают, что данное решение руководства США направлено на то, чтобы создать очередной очаг социальной напряженности и дестабилизировать ситуацию в регионе.

"Все это ведет к деградации стабильного мирового порядка, - подчеркивается в документе. - Мы призываем руководство Соединенных Штатов Америки отказаться от деструктивной политики, которая за многие годы доказала свою несостоятельность". Высказано требование "уважать жизненные интересы и основополагающие права белорусов".-0-