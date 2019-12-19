Профсоюзы образования и науки Беларуси и Египта договорились о сотрудничестве

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский профсоюз работников образования и науки подписал соглашение о сотрудничестве с Всеобщим профсоюзом образования и научных исследований Египта. Церемония подписания состоялась в штаб-квартире ФПБ, сообщили БЕЛТА в пресс-службе белорусской федерации.

Документ предусматривает меры по укреплению и расширению отношений между профсоюзными организациями обеих стран, а также договоренности по проведению тренингов.

Председатель Центрального комитета Белорусского профсоюза работников образования и науки Александр Бойко выразил надежду, что отношения между родственными профсоюзами будут носить продолжительный характер.

Глава Всеобщего профсоюза образования и научных исследований Египта Хешам Абделазиз Родуан в свою очередь отметил, что профсоюзные активисты представлены в египетском парламенте и ни один законодательный акт не принимается без их согласия. Что касается профсоюза образования и научных исследований, то он один из самых крупных и влиятельных в Египте, насчитывает в своих рядах около 1,2 млн человек.

Иностранные гости посетили также Международный университет "МИТСО", где встретились с руководством и профактивом вуза. Этот визит состоялся во время подготовки белорусско-египетского профсоюзного форума, проведение которого намечено в Александрии на 2020 год.-0-