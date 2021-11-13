Профсоюзы: помощь на белорусско-польской границе может получить каждый нуждающийся в ней беженец

13 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Помощь на белорусско-польской границе может получить каждый беженец, который в ней нуждается. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Федерации профсоюзов Беларуси.

Как отметили в Федерации профсоюзов, комментируя ситуацию на белорусско-польской границе, люди попали в эту ситуацию не от хорошей жизни. "Они вынуждены были покинуть свои страны, чтобы защитить свою жизнь, чтобы дать надежду на будущее своим детям. Но вместо содействия и помощи от Европы, Польши, на которые имеют право, получили унижения и страдания. И на себе в полной мере ощутили, что на самом деле для польских, европейских политиков жизнь человека вообще ничего не стоит. Эта ситуация наверняка войдет в историю как вопиющий пример двойных стандартов и лицемерной, бесчеловечной политики Запада", - отметили в ФПБ.

В этих условиях многие организации, в том числе Федерация профсоюзов, и просто неравнодушные белорусы активно включились в оказание помощи людям. На белорусско-польской границе развернуты палатки для женщин, детей, а также для оказания медицинской помощи. Все это в первую очередь необходимо, чтобы помощь мог получить каждый, кто в ней нуждается.

"Люди здесь лишены всего, что так жизненно необходимо. Невозможно просто молча стоять и смотреть на все происходящее. Поэтому профсоюзы солидарно оказывают всю возможную помощь. В первую очередь это продукты питания, сухпайки, теплые одеяла, так как на улице уже устанавливается холодная погода, предметы первой необходимости - все это очень востребовано среди беженцев, - рассказал заместитель председателя Гродненского областного объединения профсоюзов Леонид Адамонис. - Вчера уже несколько машин доставили продукты первой необходимости. Сегодня на границу профсоюзы доставили и теплые одеяла. В зависимости от ситуации и потребностей в ближайшие дни будет направлена и другая помощь".

Кроме того, на профсоюзных санаторных базах при необходимости предоставят места для временного пребывания наиболее уязвимых женщин и детей.-0-