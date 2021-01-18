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Общество
18 января 2021, 16:05

Профсоюзы выявили недостатки при соблюдении температурного режима на предприятиях

Фото из архива
Фото из архива

18 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Температура ниже нормы, неполное оборудование бытовых помещений и нехватка теплой рабочей одежды. Подобные недостатки выявили профсоюзы при проведении на предприятиях мониторинга температурного режима во время сильных морозов, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФПБ.

"С 13 января, когда установилась достаточно холодная погода, мы проводим усиленный мониторинг условий труда, - отметил главный технический инспектор труда ФПБ Павел Манько. - Надо отметить, что в большинстве организаций серьезно отнеслись к этому вопросу. Вместе с тем есть случаи, когда недостаточно подготовились к работе в условиях сильных морозов. В первую очередь это неполное укомплектование бытовых помещений, обеспечение работников теплой одеждой и обувью, несоблюдение требований по установлению дополнительных перерывов для обогрева работников. Также зафиксированы случаи, когда температура на рабочих местах в отапливаемых помещениях оказалась значительно ниже нормы".

В Федерации профсоюзов Беларуси напомнили, что, согласно законодательству, температура в офисах должна быть плюс 20 градусов и выше. В производственных помещениях, в зависимости от интенсивности и вида работ, - от 6 до 19 градусов тепла. "При выявлении нарушений профсоюзы выдают рекомендации, которые наниматели обязаны выполнить, тем более что сегодня достаточно много технологических решений, чтобы обеспечить комфортные условия труда работников в производственных помещениях. Так, например, многие крупные предприятия устанавливают индивидуальные, экономичные приборы для точечного обогрева рабочего места, оборудуют тепловые завесы", - рассказал главный технический инспектор труда.

Что касается работ на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях, то в законодательстве также прописаны условия по организации рабочего процесса при температуре минус 25 градусов и ниже. "Если на рабочем месте технологически невозможно или экономически нецелесообразно отопление, то такие условия труда признаются вредными. При этом наниматель обязан обезопасить работников от влияния неблагоприятных факторов", - подчеркнул Павел Манько.

Так, у людей, которые работают на открытом воздухе или в неотапливаемом помещении, кроме обеда должны быть перерывы, чтобы погреться. Наниматель обязан оборудовать помещения для обогрева и регламентировать продолжительность таких перерывов. Обычно это 15-20 минут через каждые два часа. При этом такие перерывы входят в рабочее время. Условия их предоставления должны быть четко прописаны в правилах внутреннего трудового распорядка или в коллективном договоре.

Профсоюзный мониторинг соблюдения температурного режима будет проводиться на протяжении всего зимнего периода. При этом для оперативного реагирования на нарушения в Федерации профсоюзов работает горячая линия. О ситуациях, когда на рабочем месте холодно, не выданы сезонные спецодежда и обувь, не оборудованы помещения для отдыха, не установлены перерывы для обогрева, можно сообщить по телефону +375 (17) 203 90 48 (горячая линия работает по будним дням с 8.30 до 10.30 и с 15.00 до 17.30).-0-

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