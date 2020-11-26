Профсоюзы за январь-сентябрь выделили работникам здравоохранения Br86,3 тыс. на путевки в санатории

26 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Профсоюзы за январь - сентябрь выделили работникам здравоохранения на путевки в санатории Br86,3 тыс., сообщил председатель Республиканского комитета Белорусского профсоюза работников здравоохранения на I Пленуме комитета Вячеслав Шило, передает корреспондент БЕЛТА.

"В санаториях УП "Белпрофсоюзкурорт" оздоровились 1697 человек (0,6% от работающих членов профсоюза), всего на приобретение и удешевление стоимости санаторно-курортных путевок в санатории членам профсоюза с января по сентябрь было выделено Br86,3 тыс.", - отметил Вячеслав Шило.

За этот период всего оздоровление и санаторно-курортное лечение получили 3264 члена профсоюза, что составляет 1,1% от общей численности работающих членов профсоюза, или 0,98% от общего количества членов профсоюза.

Вячеслав Шило отметил, что сложности в вопросах оздоровления и санаторно-курортного лечения членов профсоюза и их семей были в связи с эпидемиологической обстановкой. Санатории перепрофилировались и действовали в качестве центров по реабилитации пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, либо их работа было приостановлена. Были случаи, когда работники отказывались от путевок в санатории из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации в стране.

Вместе с тем председатель республиканского комитета отметил, что работники, которые перенесли заболевание коронавирусной инфекцией в тяжелой форме, нуждаются в реабилитации. "Профсоюз должен оказать помощь в направлении этих работников на санаторно-курортное лечение несмотря на все сложности, обусловленные эпидемиологической ситуацией, - обратил он внимание. - Возможно, следует рассмотреть вопрос солидарного участия в оплате стоимости путевок: профсоюза, нанимателя и работника. Председателям первичек необходимо ответственно подойти к решению вопроса оздоровления и постараться найти наиболее выгодные варианты решения вопроса".-0-