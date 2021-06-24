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24 июня 2021, 14:38

Программа БГПУ и ЮНИСЕФ против буллинга в школах за год показала свою эффективность

Фото из архива
Фото из архива

24 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Результаты из 26 пилотных школ национальной программы по противодействию травле в школе были представлены сегодня на круглом столе в Минске, передает корреспондент БЕЛТА.

Программа "Адаптация модели создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования" реализуется Институтом психологии Белорусского государственного педагогического университета им. М.Танка при поддержке Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) в рамках образовательного эксперимента с сентября 2020 года в 26 школах со всех регионов. Вся программа рассчитана на 5 лет. Она предусматривает создание в школах механизма, направленного на снижение конфликтов среди учащихся (буллинга, психического и физического насилия). Конечным результатом реализации модели является создание необходимых условий трансформации учреждения образования в психологически безопасное место.

По данным исследования, которое провел ЮНИСЕФ в Беларуси в 2018 году, 11,6% учеников 5-7-го классов учреждений общего среднего образования и 11,3% учеников 8-11-х классов считают атмосферу в школе недружелюбной. Причиной чаще всего они называют буллинг, то есть агрессию со стороны сверстников и учеников старших классов или со стороны взрослых.

Модель создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования положительно зарекомендовала себя в Хорватии, Сербии, Черногории, Болгарии (уровень насилия в школах во время ее имплементации снизился на 50%, а уровень буллинга - на три четверти).

Первый год адаптации модели в Беларуси уже показывает положительный результат, отметили участники круглого стола, среди которых представитель ЮНИСЕФ в Беларуси Таня Радочай, ректор БГПУ Александр Жук.

Например, педагог-психолог СШ №125 Людмила Жуковская, которая выступила в роли ментора в координации деятельности инициативных групп в своей школе, рассказала про изменения в сознании родителей. На предварительном этапе реализации программы надо было убеждать их в том, что проект необходим, объяснять, что буллинг - это не злой учитель, который необоснованно критикует, ругает учащихся. В детских коллективах, в семье, в другом окружении ребенка очень много ситуаций, которые травмируют детей (причем не только жертв - агрессор тоже страдает). Скажем, испытав какой-то опыт в семье, школьник использует такую модель отношений в классе, в своей компании - и так формируется цепочка буллинга.

Разъяснения, работа с ментором, педагогом-психологом заставили некоторых родителей по-настоящему проникнуться проблемой - сегодня это актив помощников, которые тоже участвуют в создании дружественной среды для своих детей в школьные годы. Пришлось поработать и с педагогами, многие из которых не всегда понимали разницу между понятиями "конфликт" и "буллинг" (а в некоторых ситуациях грань действительно очень тонкая). К сожалению, зачастую учителя могли демонстрировать авторитарную позицию и деструктивную критику по отношению к учащимся. Этот момент тоже попал в проработку методик модели создания дружественной и поддерживающей среды в учреждениях общего среднего образования.

Отметила педагог-психолог и то, как изменились результаты анкетирования учащихся 5-9-х классов на начальном этапе проекта и в конце учебного года. Изначально было порядка 200 респондентов, среди которых выявлено 26% агрессоров, 6% жертв. Причем среди мальчиков было больше агрессоров. Повторная диагностика включила в два раза больше респондентов - 402. И отдельно был отобран 81 школьник, который в первом анкетировании показал агрессивное и смешанное поведение (в том числе 21 девочка). Оказалось, что в этой фокус-группе агрессорами были уже 57% девочек и 58% мальчиков. Углубилось понимание разных форм проявления агрессии, склонность к этому человека независимо от гендера.

Но один из самых важных результатов - возможность для самих детей взглянуть на проблему взаимоотношений друг с другом изнутри, а не по наставлению взрослых, пусть и специалистов. Это повышение социальной компетентности школьников. Дети организовывались в группы взаимопомощи, сами становились волонтерами программы, работая как с младшими учащимися, так и со сверстниками. Также помогали распространять предоставленный ЮНИСЕФ визуальный материал: буклеты, плакаты, стикеры - так все школьники видели, что в их учреждении работают над проблемой буллинга, что это не закрытая тема, которую замалчивают как неудобную или стыдную.

Заместитель директора по основной деятельности Гродненского областного социально-педагогического центра Елена Бочко рассказала о том, как помогает реализовывать проект в СШ №35, где задействованы 12 педагогов и 695 учащихся 5-11-х классов. Интересные результаты показало анонимное анкетирование родителей: многие из них сами называли воспитание в семье одной из причин проявления буллинга среди учеников. А также указывали на жестокость детей. Здесь тоже сформировалась инициативная группа родителей, которые помогают школьному психологу вести просветительскую работу. Для детей проводятся тренинги по формированию навыка реагирования на негативное отношение со стороны сверстников и другие занятия. В классных коллективах разработаны правила и варианты для разрешения конфликтной ситуации.

Ученики столичной СШ №197, которые активно включились в имплементацию программы, сегодня знают и всем рассказывают: чтобы не дать хода буллингу, надо понять, что это плохо, что жертва очень страдает. Важно объяснять тему буллинга в школе. Она является первой ступенькой во взрослую жизнь, где тоже немало обидчиков, нужно знать, как не подвергнуться буллингу. А еще у детей появилась уверенность, что понимание и поддержку можно найти, поэтому нельзя молчать, надо высказывать, если что-то беспокоит. Важным стало разграничение понятий "шутка", "буллинг", "насилие" (и все его формы). Некоторые после опыта волонтерства сами захотели стать педагогами.

А учащиеся боровлянской СШ №2 для поддержки программы активно используют свое телевидение, заодно практикуясь в журналистике. На YouTube-канале школы можно среди прочего найти серии ток-шоу "Говорить о проблемах не стыдно" с участием медийных личностей, которые рассуждают на тему буллинга. Словом, первое, с чем нужно подступаться к решению проблемы, - говорить о ней. Так что начало положено.-0-

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вузы образование проект психолог школы ЮНИСЕФ
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