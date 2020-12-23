Программа инновационного сотрудничества стран СНГ стала более гибкой и адаптивной - Шумилин

23 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Межгосударственная программа инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года стала более гибкой в своем исполнении и адаптивной к современным реалиям. Об этом рассказал сегодня на заседании Межгосударственного совета по сотрудничеству в научно-технической и инновационной сферах (МС НТИ) председатель Государственного комитета по науке и технологиям Беларуси Александр Шумилин, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе ГКНТ.

По словам Александра Шумилина, предыдущая программа ставила жесткое условие: было необходимо, чтобы в проекте участвовали три страны. Это порой приводило к остановке работ. "В новой программе предусматривается возможность приступить к реализации проектов с участием двух государств - участников СНГ, а другие заинтересованные страны могут присоединиться в дальнейшем", - отметил Александр Шумилин. Он также обратил внимание на то, что основная задача программы - организация масштабного производства наукоемких конкурентоспособных товаров и перспективных разработок на общем инновационном пространстве Содружества.

На заседании МС НТИ планируется принять ряд решений, в том числе по подготовке проекта комплексного плана мероприятий по реализации Межгосударственной программы инновационного сотрудничества государств - участников СНГ на период до 2030 года и концепции научно-технического и технологического сотрудничества стран Содружества.

В текущем году заканчивается реализация Межгосударственной программы инновационного сотрудничества стран СНГ на период до 2020 года. С 2012 года, за время ее выполнения, достигнуты определенные результаты: сформирован действующий механизм реализации межгосударственных проектов, создана нормативная правовая база для успешного взаимодействия участников, формируется инновационная инфраструктура.

Белорусские организации были исполнителями в 9 из 10 межгосударственных инновационных проектов. Среди наиболее значимых - разработка и внедрение комплексной информационной системы аэрокосмического прогнозного мониторинга чрезвычайных ситуаций природного характера. Она позволит снизить на 10-20% ущерб от таких ЧС и затраты на ликвидацию их последствий за счет своевременных мер. Также проводилась разработка высокочувствительной тест-системы для выявления гепатита Е у человека, диких и домашних свиней, кроликов и оленей. На основании полученных данных разработана система противоэпидемических мероприятий среди населения Беларуси.-0-