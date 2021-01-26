Программа развития страны на пятилетку нацелена на рост благосостояния людей - Николайкин

26 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Программа социально-экономического развития страны на пятилетку нацелена на рост благосостояния людей. Такое мнение корреспонденту БЕЛТА высказал председатель Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Палаты представителей Виктор Николайкин.

"Программа социально-экономического развития страны на пятилетку нацелена на рост благосостояния людей. И здесь немаловажное значение имеет создание комфортных условий для жизни, в первую очередь комфортного жилья. Очень важно, что мы не снижаем темпы строительства. А что такое строительство жилья? Это локомотив, который потянет за собой все остальные сферы экономики. Будет строиться жилье - будут производиться необходимые строительные материалы. А это загрузка заводов и предприятий, сохранение рабочих мест, рост заработной платы, потому что это постоянная занятость людей, - сказал Виктор Николайкин. - А построил человек жилье, ему надо купить обои, мебель, бытовую технику. Это и есть локомотив экономики".

Парламентарий отметил, что государство всегда поддерживало и будет поддерживать те категории граждан, которые в этом нуждаются. "При этом не идет речь о том, чтобы оказывать помощь всем и сразу. Это точечная социальная поддержка. Во-первых, многодетных семей. А это уже вопросы демографической безопасности. Поскольку, поддерживая многодетные семьи, мы имеем перспективы развития нашей страны в будущем. Детки будут расти, создавать свои семьи и так далее. Во-вторых, поддержка молодых семей. И я удовлетворен, что в проекте программы социально-экономического развития Беларуси все эти темы отражены", - добавил он.

VI Всебелорусское народное собрание пройдет 11-12 февраля в Минске. На обсуждение участников будут вынесены основные положения программы социально-экономического развития Беларуси на 2021-2025 годы и направления общественно-политического развития страны. Общая численность участников и приглашенных составит 2,7 тыс. человек.-0-