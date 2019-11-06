Программа строительства типовых бассейнов будет продолжена - Кочанова

6 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Спрос населения на здоровый отдых в бассейне необходимо удовлетворять, поэтому программа строительства таких объектов будет продолжена. Об этом заявила сегодня глава Администрации Президента Наталья Кочанова во время открытия нового бассейна в минском микрорайоне Шабаны, передает корреспондент БЕЛТА.

"Заводской район очень крупный. Конечно, должна быть развитая инфраструктура. Мы видим, что построено много жилья, но не было такого спортивного объекта. Когда мы открывали спортивный комплекс "Мандарин", глава государства поставил задачу построить в Минске как можно больше бассейнов, чтобы у людей была возможность и заниматься спортом, и просто прийти поплавать. Сейчас мы видим пример того, какие бассейны должны возводиться. За 10 месяцев был построен этот объект, недорогой по цене. Уверена: он будет пользоваться спросом у жителей микрорайона", - отметила Наталья Кочанова.

Она считает абсолютно правильной традицию накануне 7 ноября дарить такие социально значимые подарки жителям Беларуси. "Строительство бассейнов будет продолжаться там, где это необходимо. На 234 тыс. населения района это четвертый бассейн. Это немного, поэтому программа будет продолжена", - подчеркнула глава Администрации Президента.

К строительству бассейна "Волат" приступили в начале текущего года. Заказчиком работ выступило УКС Заводского района, генподрядчиком - филиал СУ №199 ООО "Стройтрест №35". Его директор Валерий Крупинский на открытии объекта вручил символический ключ директору ЦФОР Заводского района Ирине Ольховской.

В Заводском районе это уже второй бассейн по проекту типовых свойств, причем возводился он с учетом доработки некоторых технических несовершенств, допущенных при строительстве первого - в Брилевичах. Обошелся он немногим дороже - Br5 млн (в Брилевичах - Br4,8 млн).

В бассейне в одну смену могут плавать 70 человек: 50 - в большой чаше и 20 - в малой (детской). Созданы условия для занятия людей с ограниченными возможностями: помещения оборудованы специальными подъемниками, поручнями, безбарьерная среда организована в раздевалках, уборных и душевых комнатах. По предложению спортсменов обустроена комната сухого плавания. В ней пловцы перед занятиями в воде могут размяться на тренажерах. Холл бассейна украсил большой аквариум. Есть возможность взять в прокат полотенца.

Вокруг одноэтажного здания благоустроена обширная территория, которая может стать центром притяжения для местных жителей, местом проведения праздничных мероприятий, которого очень не хватало жителям микрорайона. В первую очередь бассейн нужен для обслуживания населения, но будут и определенные часы для тренировок юных спортсменов.

"Мы очень ждали открытия, - поделились радостью жители микрорайона. - Наконец-то будет куда сходить и поплавать, и на аквааэробику. Мамам с колясками теперь есть где гулять: территорию вокруг благоустроили". А еще жители с нетерпением ждут наступления Нового года: им обещали праздник микрорайона с елкой на новой площадке.

Обустроена спортивная площадка с антивандальным оборудованием для воркаута и другими тренажерами. Даже в дождливый день открытия их облюбовала детвора: ребята заявили, что будут здесь частыми гостями. Предусмотрена и парковка на 49 машино-мест.-0-

Фото Максима Гучека

По 1-2 бассейна в год, сады, школы, стадионы - цели инвестпрограммы Минска Инвестиционная программа Минска в ближайшие годы будет максимально направлена на возведение социально значимых объектов. Об этом заявил председатель Мингорисполкома Анатолий Сивак.

Объемы ремонта дорог Минска ежегодно увеличиваются - Сивак Стратегия городских властей заключается в том, чтобы максимально задействовать программы ремонта и благоустройства для поддержания в хорошем состоянии столичной инфраструктуры.