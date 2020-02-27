Программу деятельности ФПБ на 2020-2025 годы обсуждают на республиканском профсоюзном съезде

27 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Минске 27-28 февраля пройдет VIII Съезд Федерации профсоюзов Беларуси. Сегодня участники форума подводят итоги работы за последние пять лет, обсуждают программу деятельности ФПБ на 2020-2025 годы. Об этом БЕЛТА сообщили в ФПБ.

Съезд собрал 506 делегатов из всех регионов Беларуси - работников сельскохозяйственной, промышленной, строительной, транспортной, энергетической отраслей, бюджетных и финансовых организаций, а также учителей, врачей, руководителей министерств и ведомств, ветеранов профсоюзного движения.

"Что сделано и над чем придется работать в ближайшую пятилетку - круг вопросов, которые рассмотрят участники съезда ФПБ, весьма обширен. Обеспечение достойной заработной платой работников предприятий всех отраслей, наполнение коллективных договоров социальными гарантиями, правовая защита тружеников, охрана труда, социально ориентированная реструктуризация предприятий, пенсионное обеспечение, нововведения Трудового кодекса - это только часть тем", - рассказали в ФПБ.

Сегодня делегаты работают в секциях. Обсуждается проект программы деятельности ФПБ на 2020-2025 годы.

В Федерации профсоюзов отметили, что съезд - одно из ключевых событий не только для профсоюзного движения. Сегодня ФПБ, которая объединяет более 4 млн человек, в числе самых массовых общественных организаций страны.-0-