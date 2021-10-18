Программу совместных действий по защите прав потребителей готовят в ЕАЭС

18 октября, Москва /Эдуард Пивовар - БЕЛТА/. Программу совместных действий в сфере защиты прав потребителей готовят в Евразийском экономическом союзе. Ее проект рассмотрен на заседании профильного консультативного комитета под председательством члена Коллегии (министра) по техническому регулированию Евразийской экономической комиссии Виктора Назаренко, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ЕЭК.

"Комиссия совместно со странами ЕАЭС планирует завершить подготовку проекта программы и представить его на рассмотрение Евразийским межправительственным советом до конца следующего года, - сказал на заседании Виктор Назаренко. - Реализация программы позволит скоординировать усилия стран и комиссии для обеспечения равной защиты потребительских прав граждан на территории союза".

Обсуждена также работа по подготовке проекта рекомендации, которой планируется закрепить единые подходы всех стран ЕАЭС к определению понятия "качество товаров и услуг". Особое внимание было уделено проблематике разрешения потребительских споров в электронной торговле и перспективам развития механизмов трансграничного взаимодействия уполномоченных органов по защите прав потребителей. Кроме того, участники заседания рассмотрели особенности национального регулирования в отношении применения мер административного воздействия за нарушения прав потребителей.

"По итогам обсуждения сформулированы планы по разработке ряда документов комиссии, предусматривающих сближение национальных механизмов и процедур защиты прав потребителей и внедрение принципов добросовестной деловой практики в целях совершенствования механизмов защиты прав потребителей на пространстве ЕАЭС", - отметили в пресс-службе.

Заседание консультативного комитета состоялось в расширенном формате с участием представителей Исполнительного комитета СНГ, государственных и общественные организаций в сфере защиты прав потребителей, а также бизнеса государств ЕАЭС, представителей государств - наблюдателей при ЕАЭС из Кубы и Узбекистана.-0-