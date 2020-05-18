18 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прохладная дождливая погода ожидается в Беларуси на этой неделе, сообщили корреспонденту БЕЛТА в Республиканском центре по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

"С 12 мая хозяином погоды в Восточной Европе стал арктический воздух. Уже неделю среднесуточная температура в Беларуси на 3-7 градусов ниже климатической нормы. В течение текущей недели надежды на тепло тоже не видно. Воздушные массы будут в основном поступать с северных широт. Изменение в характере атмосферных процессов, некоторое потепление, ожидается лишь в последней пятидневке мая", - сказали в Белгидромете.

Во вторник, 19 мая, погоду в Беларуси в основном будут определять фронтальные разделы, лишь ночью по востоку страны скажется влияние области повышенного атмосферного давления. Будет преобладать облачная погода. Ночью по юго-западу, утром и днем на большей части территории страны пройдут дожди, в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется западный, юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит от плюс 1 по северо-востоку до 10 градусов тепла по юго-западу страны, местами ожидаются заморозки до минус 2. Днем будет 11-17 градусов тепла.

В среду, 20 мая, под влиянием неустойчивых прохладных воздушных масс будет облачно с прояснениями. Местами, преимущественно по северо-востоку страны, пройдут кратковременные дожди, днем в отдельных районах возможны грозы. Ветер прогнозируется северо-западный порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-8 градусов выше нуля. Днем будет 8-14 градусов тепла, по юго-западу - до плюс 16.

В четверг, 21 мая, сохранится влияние холодных неустойчивых воздушных масс, поступающих с севера Европы. Будет облачно с прояснениями. Ночью по северо-востоку, днем на большей части территории Беларуси пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северо-западный, ночью умеренный, днем порывистый. Температура воздуха ночью составит 1-5 градусов выше нуля, местами ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 7-14 градусов тепла.

В пятницу, 22 мая, местами, в основном в восточных и центральных районах страны, пройдут кратковременные дожди, в ночные часы по северо-востоку возможен мокрый снег. Ветер прогнозируется северный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 8-15 градусов тепла, по западу - до плюс 17.

В субботу, 23 мая, ночью будет преимущественно без осадков, днем по западу страны пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется северный с переходом в дневные часы на юго-западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 1-6 градусов выше нуля, в отдельных районах ожидаются заморозки до минус 3. Днем будет 12-18 градусов тепла.

В воскресенье, 24 мая, местами пройдут кратковременные дожди. Ветер прогнозируется юго-западный, западный умеренный. Температура воздуха ночью составит 3-9 градусов выше нуля. Днем будет 13-18 градусов тепла, по западу Беларуси - на пару градусов теплее.-0-

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