Происходящее в России очень похоже на недавние события в Беларуси - политолог

24 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Происходящее в России очень похоже на недавние события в Беларуси. Такое мнение высказал политолог Андрей Лазуткин в интервью программе "Неделя" на телеканале СТВ, сообщает БЕЛТА.

"Самая большая странность - протесты без какого-либо выраженного лидера, как и у нас. Навальный сразу по прилету поступает в СИЗО, а акции проводятся как бы без его участия. Люди якобы спонтанно выходят и протестуют. Как и у нас, повестка должна быть подменена: сначала люди выходят, например, в поддержку кандидата, затем потому, что хотели голосовать иначе, а потом против насилия. Как мы видим, в России это начинает работать, думаю, в ближайшее время это мы и будем наблюдать", - сказал Андрей Лазуткин.

Он отметил значимую роль социальных сетей в происходящем. "Если в Беларуси применялись одни соцсети, в основном Telegram, то в России популярен Tik Tok. Это простая соцсеть, молодежная, практически детская, дети там снимают короткие видео. Казалось бы, какая там может быть политика. Но и туда дотянулись организаторы", - заявил политолог.-0-