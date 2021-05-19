Производство российской вакцины против COVID-19 для животных может быть создано в Беларуси

19 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Россельхознадзор рассматривает возможность организации дополнительной площадки для производства вакцины против COVID-19 для животных на базе белорусского предприятия биологической промышленности ОАО "БелВитунифарм". Об этом шла речь во время видеоконференции, в которой приняли участие подведомственный Россельхознадзору Федеральный центр охраны здоровья животных, советник руководителя Россельхознадзора Юлия Мелано и руководство "БелВитунифарма", сообщает БЕЛТА со ссылкой на сайт российского ведомства.

"Российская сторона подчеркнула, что предельный объем производства вакцины на базе Федерального центра охраны здоровья животных составляет 3 млн доз в месяц. Эти возможности полностью перекрывают имеющийся сегодня спрос. Вместе с тем интерес со стороны иностранных государств к российскому профилактическому препарату заметно растет, что не исключает в будущем необходимость организации дополнительных площадок производства вакцины, в том числе на базе белорусской фармкомпании", - рассказали в Россельхознадзоре.

Также стороны обсуждали возможность производства на белорусской платформе разработанной год назад учеными Россельхознадзора тест-системы для выявления возбудителя новой коронавирусной инфекции у животных. Они также выразили заинтересованность в плодотворном обмене информацией по исследованиям ученых.

Стороны обсудили и возможный визит экспертов Федерального центра охраны здоровья животных с целью ознакомления с деятельностью "БелВитунифарма" и рассмотрения вопросов непосредственно на производстве.

Вакцина "Карнивак-Ков" - единственный зарегистрированный в мире профилактический препарат от COVID-19 для животных. Работа по созданию вакцины была выполнена за счет средств Федерального центра охраны здоровья животных.-0-