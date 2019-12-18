18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Прокуратура обнаружила серьезные нарушения в работе судебных исполнителей. Об этом сообщил сегодня журналистам генеральный прокурор Беларуси Александр Конюк, передает корреспондент БЕЛТА.

"Прокурорские проверки выявили серьезные нарушения, и мы должны выработать комплекс мер, чтобы исправить положение", - сказал Александр Конюк. По его словам, только по административным делам исполняется всего лишь половина штрафов. Есть проблемы по уголовным и хозяйственным делам.

Основными недостатками в деятельности судебных исполнителей в Генеральной прокуратуре назвали несвоевременное возбуждение исполнительных производств, неполноту реализации исполнительных документов, ненадлежащую проверку имущественного положения должника и непринятие мер к объявлению его в розыск, отсутствие должного взаимодействия со взыскателями и другими участниками исполнительного производства.

Сегодня в Генеральной прокуратуре прошло 20-е заседание Республиканского координационного совещания по борьбе с преступностью и коррупцией.

В ведомстве отметили, что в стране на протяжении последних лет наблюдается позитивная динамика состояния преступности. "Это свидетельствует об эффективности Программы по борьбе с преступностью и коррупцией на 2017-2019 годы. В сравнении с предыдущим трехлетним периодом число зарегистрированных преступлений уменьшилось на 14% - с 283 857 до 250 511. Уровень преступности на 10 тыс. населения сократился с 100 до 85 преступлений", - констатировали в Генпрокуратуре.

В 2019 году выросло число менее тяжких преступлений и преступлений, не представляющих большой общественной опасности. Увеличилось количество высоколатентных по характеру преступлений: вымогательств, мошенничеств, хищений с помощью компьютерной техники.

Программа по борьбе с преступностью и коррупцией на 2020-2022 годы разделена на несколько блоков. Основные посвящены профилактике и пресечению преступлений и правонарушений, связанных с семейным насилием; совершенных несовершеннолетними или в отношении них; ранее судимыми лицами; связанные с распространением наркотиков. Программа также охватывает противодействие организованной преступности и торговле людьми. Отдельным разделом предусмотрен комплекс мер по борьбе с коррупцией.-0-